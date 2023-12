Mini Cooper SE JCW : la présentation, mais pas les watts

Mini Cooper SE JCW

La nouvelle Mini Cooper SE électrique se décline non pas en version sportive JCW mais en finition John Cooper Work. Malgré tout les performances ne sont pas non plus éloignées de la présentation sportive, étant donné que le niveau de puissance est affiché à 218 ch.

La nouvelle Mini Cooper SE JCW en détails

C’est donc la nouvelle Mini Cooper SE 3 portes qui s’offre la finition JCW. Avec sa puissance de 160 kW et son couple de 330 Nm, elle affiche un temps très raisonnable de 6,7 s pour le 0 à 100 km/h. L’autonomie est également très correcte pour une citadine de ce gabarit, avec 402 km, grâce à sa batterie de 54,2 kWh.

Malgré tout les passionnés qui acceptent de switcher sur l’électrique auraient sans doute attendu des performances encore plus diaboliques !

Esthétiquement, cette version JCW devrait toutefois plaire, avec de nombreux détails qui la rendent bien plus agressive qu’une simple Mini Cooper. La présentation comprend ainsi des jantes de 18 pouces en design Lap Spoke bicolore, des étriers de frein rouges JCW, des bandes décoratives de capot, un drapeau à damier sur la calandre, un toit et des rétroviseurs rouges, ou encore des diffuseurs avant et arrière. L’esprit JCW est donc bien là, du moins au niveau du style !

Mini Cooper SE JCW

L’intérieur n’est pas en reste, avec des sièges recouverts de cuir synthétique avec des surpiqûres rouges et un tissu tricoté multicolore. On retrouve un décor noir et rouge sur la partie textile des contre-portes, mais aussi du tableau de bord. Au centre de la planche de bord, le grand écran OLED de 24 cm de diamètre permet d’afficher les modes de conduite MINI Experience, et donc d’activer le mode GO Kart. Ce mode sport s’accompagne d’une ambiance colorée en rouge pour l’écran et l’éclairage d’ambiance.

Malgré sa puissance contenue de 218 ch, la nouvelle Mini Cooper SE JCW semble armée pour affronter la future Alpine A290, attendue à 220 ch. Les petites sportives électriques vont semble-t-il se multiplier : Volkswagen prévoit aussi une version sportive de sa future ID.2.

Cette nouvelle Mini Cooper SE JCW est déjà disponible au configurateur Mini, à des prix qui débutent à 46840 euros. Produite en Chine, elle risque de ne pas donner droit au bonus écologique 2024 : la confirmation devrait tomber le 15 décembre.

L’habitacle de la nouvelle Mini Cooper SE JCW

