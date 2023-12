Mercedes-AMG dégaine son CLE 53 4Matic+ avec un 6 cylindres

Mercedes-AMG dégaine son CLE 53 4Matic+

Mercedes-AMG nous présente déjà la première déclinaison ultra-sportive du nouveau CLE. Ce nouveau CLE s’annonce intéressant, puisque contrairement à une C63 S E Performance il dispose d’un moteur essence six cylindres en ligne et non un quatre cylindres avec hybridation rechargeable.

Un 6 en ligne sinon rien

Sous le capot de ce nouveau CLE 53 4Matic+ , on retrouve donc un moteur à essence six cylindres en ligne bi-turbo de 3.0 L de cylindrée. Un bloc qui délivre 449 ch, à 6700 tr/min, pour un couple moteur de 560 Nm ( et 600 Nm avec l’overboost temporaire ). Cette puissance est transmise aux 4 roues avec la transmission intégrale entièrement variable AMG Performance 4MATIC+. Cette motricité exemplaire permet d’afficher seulement 4,2 s pour le 0 à 100 km/h, pour une vitesse de pointe de 250 km. Celle-ci peut d’ailleurs être portée à 270 km/h, en option.

En revanche les émissions de CO2 vont pâtir de cette configuration mécanique : elles se situent entre 212 et 220 g, ce qui va affubler ce modèle d’un malus écologique de 60000 euros en France.

Ce moteur est tout de même doté de l’ISG2 : un alterno-démarreur de deuxième génération. Il peut fournir 17 kW (23 ch) et un couple de 205 Nm pendant une courte durée.

Ce Mercedes -AMG CLE 53 4Matic+ est aussi doté de roues arrières directrices, et d’une boîte de vitesses AMG SPEEDSHIFT TCT 9G.

La barre anti-rapprochement est impressionnante

Une présentation très dynamique agrémentée de nombreuses options

Rappelons que le nouveau Mercedes CLE Coupé vient remplacer à la fois les Classe C et Classe E Coupé. Avec 4,85 m de long, il est nettement plus long que l’ancien coupé C…

De base, il est déjà très expressif avec son capot à double bossage, sa calandre aux lamelles verticales, ses jantes AMG 19″, son diffuseur arrière et ses quatre sorties d’échappement. Le design de la partie avant façon nez de requin fait son petit effet !

Mais la présentation peut également être rendue plus agressive, avec l’ajout du Kit carrosserie AMG, avec un becquet plus prononcé sur la malle, un diffuseur entre les sorties d’échappement, et des flics supplémentaires sur les boucliers. Les clients pourront aussi ajouter les jantes alliage 20″ optionnelles ( 19″ en série ),le pack Sport Black AMG, ou le Pack Carbone AMG. De quoi faire encore grimper la note !

A l’intérieur, il faudra aussi cocher l’option Pack DYNAMIC PLUS AMG pour profiter du volant Performance AMG en microfibre MICROCUT, mais aussi des étriers de freins peints en rouge. De série, les sièges intégraux en ARTICO/microfibre noire MICROCUT font déjà le job, mais peuvent aussi être remplacés par des sièges Performance AMG, en option.

Le prix de ce nouvel avion de chasse n’a pas encore été dévoilé, il faudra donc encore patienter. Mais rien qu’avec le malus associé, les acheteurs français seront tentés de l’immatriculer à l’étranger. Pour ceux qui ont des filiales au Luxembourg par exemple…

Mercedes -AMG CLE 53 4Matic+

Mercedes -AMG CLE 53 4Matic+

Mercedes -AMG CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+

Mercedes -AMG CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+

CLE 53 4Matic+