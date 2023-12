La nouvelle Suzuki Swift évolue dans le bon sens pour 2024

Nouvelle Suzuki Swift 2024

La nouvelle Suzuki Swift est arrivée : la petite citadine japonaise change tout, mais conserve les fondamentaux qui font son succès depuis de nombreuses années.

Des changements dans la continuité pour la nouvelle Suzuki Swift

Longue de 3,86 m seulement, la Suzuki Swift 2024 conserve un gabarit de petite citadine, et ne cède pas à une croissance non maitrisée. Par rapport au modèle sortant, elle ne mesure que 1,5 cm de plus ! La largeur de 1,73 m sera aussi appréciée pour manoeuvrer dans un parking…

En maintenant un gabarit réduit, Suzuki conserve la recette qui fait le succès de la Swift : un modèle léger, agile, et qui consomme modérément. Elle s’en remet d’ailleurs pour cela à une nouvelle motorisation hybride, avec un bloc essence 3 cylindres Z12E associé à l’hybridation SHVS 12V. Ce petit bloc de 1,2 L de cylindrée développe 60 kW et un couple moteur de 110 Nm.

Et malgré cette hybridation, Suzuki propose toujours son modèle phare en deux roues motrices mais aussi pour les montagnards en 4X4 avec la transmission intégrale ALLGRIP auto. Une offre plus que rare dans la catégorie !

Suzuki annonce également un nombre d’aides à la conduite renforcé avec le Freinage actif d’urgence DSBS II, le système de surveillance de l’attention du conducteur par caméra, l’Aide au maintien dans la voie, l’Alerte de trafic en marche arrière, le Régulateur de vitesse adaptatif…Rien ne manque, et connaissant Suzuki ces équipements seront tous de série sur au moins une version de la gamme.

Le style de la Swift évolue mais reste reconnaissable

Ce qui change à l’extérieur et à l’intérieur de cette Swift 2024

Esthétiquement, les designers Suzuki n’ont pas radicalement transformé la Swift. Mais sa nouvelle face avant permettra tout de même de la reconnaitre immédiatement dans le trafic. La quatrième génération de Swift est un peu à contre-courant des concurrents avec des blocs optiques verticaux, marqués par une nouvelle signature lumineuse en L. La forme arrondie du capot la démarque également de ses rivales, ainsi que son pare-brise qui reste peu incliné. On remarque aussi le nouveau dessin de la calandre, habillée en noir laqué.

Suzuki mise sur le look extérieur avec pas moins de 9 teintes de caisse, et des combinaisons avec un pavillon de toit gris foncé.

A l’intérieur, Suzuki a totalement revu la planche de bord avec une présentation bicolore, un écran central tactile HD de 9 pouces, des placages satinés et argentés. La marque reste fidèle aux compteurs traditionnels, et conserve aussi des touches dédiées pour la partie climatisation / chauffage. A défaut d’être révolutionnaire, l’ergonomie devrait demeurer pratique au quotidien.

Au final, cette quatrième génération de Swift devrait donc répondre aux attentes de sa clientèle, avec des évolutions positives en hybridation, en sécurité et en présentation intérieure.

Il faudra encore attendre en revanche pour la Swift Sport, qui est l’une des versions les plus attendues sur ce modèle ! La date officielle de lancement en France ainsi que les prix de la nouvelle Swift ne sont pas encore connus, mais on espère que ce sera rapidement le cas.

La teinte cool yellow sur la Swift 2024

La planche de bord est entièrement revisitée

