Avec ce concept électrique, Toyota montre ses ambitions

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota a jusqu’à présent eu une stratégie fondée sur l’hybridation, qui lui aura réussi mais finira par devenir insuffisante face à l’électrification du marché. Une nouvelle stratégie en électrique est donc nécessaire : en Europe celle-ci est désormais fixée, avec une gamme électrique qui comportera assez rapidement un total de 6 modèles. Parmi eux, une version de série tirée de ce concept car : le Toyota Sport Crossover Concept. Un modèle inédit, conçu en co-entreprise avec le constructeur chinois BYD !

Un modèle inédit attendu en Europe

La silhouette de ce Toyota Sport Crossover Concept joue le mélange des genres, et n’est pas sans rappeler notre Peugeot 408 nationale. Cette berline surélevée pourrait ainsi séduire ceux qui ne sont pas emballés par les SUV électriques !

Ce concept présenté l’année dernière au salon automobile de Shanghai a fait sa première européenne au Kenshiki Forum de Bruxelles. La marque a aussi présenté dans le même temps en première mondiale le Toyota Urban SUV Concept, qui fera lui aussi partie de cette nouvelle gamme électrique.

Très moderne, ce concept présente des lignes dynamiques avec des arêtes marquées, ce qui est à contre-courant du design de nombreux constructeurs actuellement. Toyota se démarque au moins d’un grand nombre de concurrents ! La face avant reprend le principe des optiques en forme de C, qu’on a pu voir arriver cette année sur la nouvelle Toyota Prius et le C-HR. A l’arrière, cette forme de C se retrouve sur les feux qui sont reliés par un bandeau lumineux.

Aucune image en revanche n’a été montrée sur l’habitacle, ce concept étant une maquette peinte et non une voiture roulante.

Novateur, ce modèle sera aussi le fruit d’une co-entreprise avec BYD ( Build Your Dreams ), le constructeur chinois aux ambitions énormes. Il n’est donc pas certain que ce crossover utilise la plate-forme Toyota e-TNGA, il pourrait tout aussi bien utiliser une base issue de BYD.

Ce nouveau modèle sera donc vendu à la fois en Chine et en Europe, et il n’est pas exclu qu’il soit disponible sous les deux blasons selon les marchés…Arrivée prévue en 2025, avant la révolution promise par Toyota pour ses batteries à l’autonomie record.

Beaucoup d’interrogations demeurent donc sur cette nouvelle Toyota, mais nous en apprendront sans doute plus dans les mois à venir !

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Sport Crossover Concept

Toyota Sport Crossover Concept