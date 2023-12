Toyota Urban SUV Concept : un concurrent au Peugeot e-2008

Toyota Urban SUV Concept

C’est aujourd’hui une première mondiale que Toyota présente à Bruxelles, avec un inédit Urban SUV Concept. Et comme souvent le constructeur japonais ne nous offre pas un concept car gratuitement : ce modèle préfigure un modèle inédit, qui sera présenté dès le premier trimestre 2024. Pourquoi pas au salon de Genève fin février prochain ?

Le premier membre d’une nouvelle famille électrique

Ce concept a été présenté au Kenshiki Forum de Toyota à Bruxelles, et devrait être une nouveauté majeure pour la marque en Europe. Il sera en effet le plus compact des six modèles de la nouvelle gamme électrique Toyota, et aussi le moins cher. Avec « Urban » dans son nom, ce modèle vise donc le segment B, bien qu’il s’annonce également comme un SUV compact…

Il viendra donc concurrencer en France les Peugeot e-2008, Opel Mokka e, Jeep Avenger et Fiat 600e.

Dans la gamme Toyota, il sera donc l’équivalent du Toyota Yaris Cross hybride, la meilleure vente en France pour le constructeur, avec un gabarit légèrement supérieur.

Que connait-on déjà de ce futur SUV électrique ?

Long de 4,30 m, ce nouveau modèle sera large de 1,82 m et haut de 1,62 m. Des chiffres qui correspondent au concept car, et qui devraient être très proches en série, au vu de la proximité avec le futur reveal de cette nouveauté !

Deux motorisations seront disponibles : l’une en deux roues motrices, et l’autre en quatre roues motrices. Toyota n’a cependant pas donné d’idée sur le niveau de puissance qui sera proposé.

Ces motorisations seront associés à deux tailles de batterie, pour proposer un prix attractif d’un côté et un bon niveau d’autonomie de l’autre…

Avec une batterie NMC de 71,4 kWh comme sur le bZ4X, il pourrait afficher une autonomie bien supérieure à celle de son rival au lion, avec au moins 100 km de plus !

Le design de ce concept est moderne et épuré, avec une face avant qui n’est pas sans évoquer la dernière génération de Prius. Pas de doute, il est nettement plus consensuel qu’un bZ4X.

C’est d’ailleurs les lettres bZ qu’on devrait également retrouver dans son patronyme ; elles sont mêmes présentes dans les feux arrière de ce concept !

Voilà qui devrait donc encore relever le niveau de concurrence en Europe sur ce segment B électrique, appelé à croitre de façon importante dans les prochaines années. De nombreux constructeurs comme Alfa Romeo ou Renault vont ainsi se lancer dans les deux années à venir.

Même si la présentation est prévue début 2024, la prise de commandes ne sera pas ouverte avant lafin de l’année : les livraisons du modèle devraient donc intervenir au début de l’année 2025. A son lancement, les nouvelles batteries Toyota ne seront pas encore disponibles, mais elles pourraient bien arriver sur ce SUV en 2026 ou au-delà, avec une autonomie encore supérieure…

