Toyota bZ4X : beyond Zero

Toyota bZ4X

Le Toyota bZ4X est un événement pour le constructeur japonais : il s’agit de la toute première voiture électrique de la marque. Son patronyme bZ4X comprend la nouvelle marque Toyota bZ, avec un bZ qui est en bleu au niveau du logo apposé sur le hayon arrière. Il devrait donc y avoir d’autres Toyota bZ dans les prochaines années….

Esthétiquement, la nouvelle venue inaugure un design inspirée du requin marteau ! Sa face avant devrait donc également en partie se retrouver sur les prochains modèles électriques. Elle se caractérise par une calandre haut perchée, en liaison avec un capot pointu. Juste en dessous, le bouclier avant met en avant des surfaces plates.

La partie arrière n’est pas sans évoquer certaines Lexus, le constructeur premium de Toyota. Long de 4,69 m, ce SUV a un gabarit assez proche de celui d’un RAV4.

Et la première voiture 100% électrique à batterie de Toyota est un SUV, avec transmission intégrale. Le bZ4X est conçu sur une toute nouvelle plate-forme, en partenariat avec Subaru. La batterie est complètement intégrée au châssis, sous le plancher du véhicule. Ce qui permet d’abaisser le centre de gravité et d’équilibrer les masses entre l’avant et l’arrière de la voiture.

Une plate-forme spécifique permet aussi de privilégier l’habitabilité intérieure, avec un plancher plat.

Une batterie à la longévité exceptionnelle pour le bZ4X

Pour proposer une transmission intégrale, les ingénieurs Toyota ont implanté un moteur électrique sur chaque essieu. De quoi permettre d’obtenir une motricité élevée et des capacités en tout-terrain. Et aussi de passer de 0 à 100 km/h en 7,7 s !

Avec son expérience dans les voitures électrifiées, Toyota assure qu’au bout de 10 ans et 240000 km, la batterie de la voiture devrait encore permettre de bénéficier de 90 % de sa capacité. L’autonomie de la batterie de 71,4 kW est annoncée à 450 km, et différentes versions devraient être proposées. Avec deux niveaux de puissance, en deux roues ou quatre roues motrices. Autre innovation : des panneaux solaires qui recouvrent entièrement le toit. De série sur tous les modèles ?

Toyota devrait lancer les réservations en France de son bZ4X le 2 décembre, pour une disponibilité au premier trimestre 2022. Et d’autres dérivés devraient rapidement suivre chez Subaru et Lexus !

Le volant étonnant du bZ4X