MG5 Electric : le premier break électrique

MG5 Electric

MG développe sa gamme de modèles, et propose un break électrique : le seul du marché ! Une offre atypique, qui pourrait bien trouver son public. Ce nouveau modèle arrivera sur le marché au premier trimestre 2022. Il sera proposé avec deux niveaux de finition, Comfort et Luxury, avec un prix d’appel sous la barre des 30.000 euros.

Au niveau moteur, le bloc électrique développe 115 kW, soit 156 ch, et 260 Nm de couple. MG ne donne pas de chiffres sur le niveau de performances.

Côté autonomie, au lancement le break MG5 pourra mettre en avant une autonomie de 400 km grâce à une batterie de 61,1 kWh. Dans un deuxième temps, une batterie plus réduite de 50,3 kWh sera proposée. L’autonomie descendra à 320 km ( cycle WLTP ), et le prix devrait également baisser.

Dans les deux cas, la charge rapide sera au programme avec un chargeur triphasé embarqué de 11 kW.

Mais les atouts de la MG5 se situent également au niveau du volume : celui du coffre est annoncé à 479 litres, et peut passer à 1400 litres en repliant la banquette arrière.

Esthétiquement, ce break MG5 est plutôt sobre et conventionnel et ne met pas particulièrement en avant son architecture électrique. L’intérieur est au goût du jour, et comprend le système de connectivité MG iSMART avec application pour smartphone.

Pas de fausse note donc, pour ce premier break électrique plutôt sage que nous pourrons croiser sur les routes dès 2022.

La nouvelle MG5

La nouvelle MG5

La nouvelle MG5

La nouvelle MG5

La nouvelle MG5

La nouvelle MG5