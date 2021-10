Mercedes-AMG SL : l’édition 2022

Voici un beau cadeau de fin d’année totalement hors contexte des nombreuses nouveautés électriques : un splendide roadster Mercedes-AMG SL. Il remplace un modèle apparu il y a 9 ans, en 2012, et restylé en 2016.

Esthétiquement la nouvelle génération du roadster SL semble rompre avec l’ancienne en adoptant les nouveaux codes visuels de la marque. La calandre est élargie, avec des barrettes verticales façon AMG GT. Avec leur forme triangulaire, les blocs optiques sont très fins et apportent du dynamisme. Mercedes a aussi revu le concept puisque le toit rigide a été abandonné au profit d’une capote en toile, plus légère. Et il ne s’agit plus d’un roadster deux places mais d’un cabriolet 2+2 !

Mercedes-AMG SL 2022

Plus légère de 21 kg que l’ancien toit en dur, la capote se manoeuvre en seulement 15 secondes, et en roulant jusqu’à 60 km/h.

Dans l’habitacle, le nouveau système MBUX est évidemment proposé avec la commande vocale. Pièce de choix, l’écran central est réglable électriquement en inclinaison de 12 à 32 degrés. Ce qui peut être pratique dans un cabriolet, quand le soleil tape sur le mauvais angle !

Le nouveau châssis est construit en aluminium composite léger : tout a été revu par rapport au modèle sortant. Régulation antiroulis active AMG ACTIVE RIDE CONTROL, direction active de l’essieu arrière, système de freinage en céramique composite AMG : le nouveau SL s’offre le meilleur des technologies Mercedes-AMG.

Pour la France, Mercedes-AMG a retenu une motorisation pour le lancement : le SL 63 4MATIC+ avec son V8 AMG qui délivre 585 ch et un couple de 800 Nm ! Cela lui permet de passer de 0 à 100 en seulement 3,6 s, et d’atteindre 315 km/h en vitesse de pointe. Pas de propulsion donc, mais une transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+ pour une motricité optimale en toutes circonstances.

C’est la première fois depuis 70 ans que le Mercedes SL se pare de quatre roues motrices !

Mercedes annonce l’arrivée ultérieure d’autres niveaux de puissance, et aussi d’une motorisation hybride E PERFORMANCE qui sera elle aussi une première sur ce modèle.

Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+

