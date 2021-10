Des Fiat Ulysse et Scudo, jumeaux Stellantis

Fiat relance les Scudo et Ulysse avec ces utilitaires venus de Stellantis

Ce n’est pas tous les jours que l’on annonce un nouveau modèle chez Fiat. Mais comme il s’agit d’utilitaires et dérivés, la nouveauté a comme souvent un goût de réchauffé…

Fiat profite de la fusion avec Stellantis pour récupérer deux fourgons vitrés et tôlés déjà proposés chez Peugeot et Citroën, entre autres. Le Fiat Scudo en sera la version tôlée destinée aux professionnels, avec plusieurs déclinaisons au programme : Van, Combi et Plancher Cabine. Le nom Scudo avait été utilisé de 1996 à 2016 : il n’aura pas disparu très longtemps. Mais la fin de la coopération entre Fiat et PSA pour les utilitaires légers s’était enchainée pour Fiat avec un contrat avec Renault. L’actuel Fiat Talento est une version rebadgée du Renault Trafic.

Du côté du Fiat Ulysse, on rescusite une appellation qui désignait le monospace commercialisé de 1994 à 2002. Il s’agissait là encore d’une coopération PSA Fiat où le programme U60 avait donné naissance à quatre grands monospaces : Peugeot 806, Fiat Ulysse, Lancia Zeta et Citroën Evasion.

Cette fois-ci pas de monospace à proprement parler, mais un utilitaire vitré destiné à déplacer une grande famille, une équipe d’ouvriers, mais aussi des navettes de transport. Les versions VP du Fiat Ulysse 2022 seront proposées avec des configurations allant de 6 à 9 places. Fiat parle tout de même de monospace dans son communiqué, plus flatteur qu’un fourgon vitré…

Avantage de la plate-forme EMP2 et des motorisations proposées : ces deux Fiat auront droit à un moteur thermique diesel 2.0 BlueHDi mais aussi à leur déclinaison 100 % électrique. Et comme l’électrification tient à coeur à Stellantis, voilà qui pourra les aider à aller vers les 70 % de ventes en Europe en 2030.

Il s’agit bien entendu du groupe propulseur électrique que l’on retrouve actuellement dans tous les modèles électriques de Peugeot, Citroën et Opel : un moteur électrique de 100 kW. Deux capacités de batterie devraient être proposées au catalogue : 50 ou 75 kW.

Fiat annonce même déjà l’arrivée d’une version à pile à combustible à l’hydrogène d’ici fin 2021. Une nouveauté pour Stellantis..

Ces deux modèles Fiat seront fabriqués en France, dans l’usine Stellantis de Hordain près de Valenciennes.

Les commandes du Fiat Professional Scudo seront ouvertes d’ici la fin de l’année, avec une production bientôt lancée. Pour le Fiat Ulysse ce sera possible de passer commande au premier trimestre 2022.