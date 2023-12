Audi a produit son dernier TT, mais on peut encore en acheter en neuf

La dernière Audi TT a été produite

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de sportives : Audi a finalement décidé d’interrompre la carrière de son TT, après 25 ans et trois générations. Ce modèle pourra rester dans l’histoire, car il aura été produit en grand nombre, avec pas moins de 662 762 exemplaires. Pas mal pour un coupé 2+2 accompagné de sa déclinaison roadster à deux places !

Plusieurs dizaines d’Audi TT neufs encore disponibles

Il n’est donc plus possible de configurer sur mesure un TT neuf et de le faire produire à l’usine.

En revanche des Audi TT sont encore disponibles sur stock. A ce jour, le site Audi France recense ainsi 56 TT neufs disponibles dans les concessions du pays. Les acheteurs peuvent donc encore réserver un TT coupé avec les motorisations 40 TFSI de 197 ch et 45 TFSI Quattro de 245 ch. Douze exemplaires de TT Roadster sont également disponibles, 4 TTS Coupé, 3 TTRS Coupé et 1 TTRS Roadster. Seul le TTS Roadster est déjà en rupture de stock…

On ne peut que déplorer la disparition de ce modèle sportif, d’autant plus qu’il s’agit de carrosseries coupé et cabriolet qui se font de plus en plus rares. Jusqu’à présent Audi faisait partie des constructeurs premium qui maintenaient encore la tradition de ces modèles, mais le développement de la gamme électrique semble avoir eu ici raison de la passion.

Audi a également prévu de supprimer prochainement la petite A1 qui ne sera pas remplacée, et va revoir sa nomenclature. Désormais tous les modèles pairs seront électriques, alors que les modèles impairs seront thermiques.

C’est donc une page qui se tourne à l’usine de Györ, qui a produit la toute dernière Audi TT. Né en 1998, le dernier modèle aura donc été produit ce 10 novembre 2023. Et d’après Audi, ce retrait du TT est définitif ! N’espérez donc pas le voir revenir en électrique dans les prochaines années…

