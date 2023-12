Alpine lance sa nouvelle A110 R Turini et une nouvelle gamme 2024

Alpine A110 R Turini

Surprise chez Alpine : la marque tricolore nous a concocté une nouvelle édition de l’A110 R, en référence au célèbre col sur le tracé du Rallye Monte-Carlo. Cette A110 R Turini arrive en même temps qu’une gamme Alpine A110 remaniée pour 2024, dont voici les détails.

Une A110 R Turini inédite

Commençons tout de suite par cette nouvelle Alpine A110R Turini. Celle-ci reprend donc tout de l’A110 R, et ajoute des jantes en aluminium GT Race 18 pouces Noir Mat. Elle perd donc les fabuleuses jantes 18″ en carbone, ce qui va aussi faire baisser le tarif comme vous allez le voir plus bas !

Il faut dire que le carnet de commandes de l’A110R est rempli jusqu’à fin 2024, preuve du succès de ce modèle. Selon Antonino Labate, Directeur ventes, marketing et expérience client Alpine l’arrivée de cette nouvelle version devrait aider la marque à livrer plus rapidement les clients. Ce qui veut dire que le seul fait de supprimer les jantes en carbone résout un problème d’approvisionnement visiblement compliqué.

Le carbone reste présent sur de nombreuses pièces de carrosserie : lame avant, capot, jupes latérales, aileron arrière, diffuseur, et cache moteur.

Cette nouvelle version verra ses commandes ouvertes le 5 décembre, au prix de 106000 euros. C’est 6000 euros de moins que l’A110 R, facturée 112000 euros.

Nouvelle gamme A110 2024

Alpine revoit donc sa gamme pour 2024, avec des hausses de tarif. L’A110 de base en 252 ch était jusqu’à présent proposée à 62500 euros : un tarif qui passe désormais à 65000 euros. Cette hausse de tarif s’accompagne toutefois de l’arrivée en série de jantes Sérac de 18 pouces avec disques ventilés de 320 mm. Jusqu’à présent la monte de base était seulement en 17″, et il fallait ajouter 1080 euros pour s’offrir ce modèle de jantes en 18″.

La marque a aussi intégré en série les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, alors qu’il fallait auparavant s’offrir le pack rétroviseur facturé 550 euros. Auparavant en option, le pédalier en aluminium ( 140 euros ) est aussi passé en équipement de série.

La hausse reste donc supérieure à l’intégration des équipements en question, mais le modèle reste très compétitif étant donné que le malus est limité.

Auparavant à 72500 euros, l’A110 GT voit son tarif grimper à 76000 euros. Les jantes Grand Prix 18 pouces diamantées noires sont de série, elles étaient facturées 450 euros jusqu’à présent. La dotation intègre également en plus le système audio Focal Premium, le rétroviseur électrochrome anti-reflet, le pédalier et les repose-pieds en aluminium, et les sièges chauffants.

Désormais à 77500 euros, l’A110 S intègre en série des jantes Fuchs 18 pouces forgées, des feux avant boomerang noirs et un rétroviseur intérieur électrochrome anti-reflet. L’écart de prix s’est donc encore réduit de 500 euros avec la version GT !

Il semblerait aussi que la série A110S Enstone Edition quitte le catalogue à l’arrivée du nouveau tarif. Mais il est plus que probable que d’autres séries limitées soient proposées en cours d’année…

