Opel Corsa hybride : elle arrive avec deux nouvelles motorisations

Bonne nouvelle pour les acheteurs de l’Opel Corsa : la petite allemande va pouvoir bénéficier de deux nouvelles motorisations hybrides ! Actuellement la Corsa est proposée avec trois moteurs essence, et deux moteurs électriques. La gamme va donc poursuivre son électrification, en réduisant sa consommation et ses émissions de CO2.

La Corsa essence va laisser la place à la Corsa hybride

En essence, la petite Corsa était jusqu’à présent disponible avec le petit 3 cylindres 1.2 d’origine PSA, avec trois niveaux de puissance de 75, 100 et 130 ch. Les deux versions les plus puissantes devraient donc disparaitre avec l’arrivée de la nouvelle motorisation hybride déjà proposée sur d’autres modèles du groupe Stellantis, de l’Opel Mokka au Peugeot 3008 en passant par la Jeep Avenger.

Le 3 cylindres 1.2 a été revu en profondeur, il est donc conforme aux normes anti-pollution Euro 6.4. Il a été doté d’un turbo à géométrie variable, d’une chaine de distribution pour améliorer sa fiabilité, et aussi d’une cycle de combustion Miller pour revoir sa consommation à la baisse. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses électrifiée à six rapports, à double embrayage. Elle comprend un moteur électrique de 21 kW ( 28 ch ). Cette batterie est alimentée par une batterie lithium-ion de 48 V d’une capacité utile de 432 Wh, placée comme dans les autres modèles du groupe, sous le siège du conducteur. Plus besoin d’ajouter l’option sièges chauffants ( on plaisante ).

Cela permet à l’Opel Corsa hybride d’être proposée en 100 ch et 136 ch, tout en affichant une consommation et des émissions de CO2 en baisse. Le constructeur annonce une réduction de la consommation d’un litre aux 100 km, et une baisse de 15 % des rejets de CO2.

Sur la Corsa hybride 100 ch, la consommation mixte est ainsi annoncée à 4,6-4,7L l/100 km pour des rejets de CO2 de 102 à 106 g.

Quel prix pour la nouvelle Opel Corsa hybride ?

Actuellement, une Corsa GS est proposée à 22900 euros en 1.2 turbo 100 ch boite automatique, ou à 24500 euros en 130 ch boite automatique. Ces tarifs devraient grimper autour de 24900 euros et 26500 euros. Le premier prix devrait se situer pour la Corsa de base autour des 23000 euros, un tarif assez proche de sa cousine Peugeot 208 motorisée par le même moteur.

L’Opel Corsa hybride ne sera pas vendue pendant très longtemps : la marque au blitz doit en effet devenir exclusivement électrique dès 2025 seulement ! Une stratégie qui semble encore risquée, car pour l’heure, Opel, ce n’est pas Tesla…

