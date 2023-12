Les voitures essence sans aucune hybridation au top des ventes en 2023

Dacia Sandero 2023

Tous ceux qui attendent encore pour remplacer leur voiture ont l’impression de l’extérieur, qu’il devient désormais inévitable d’acheter une voiture électrifiée, qu’elle soit hybride ou 100 % électrique. Mais les chiffres nous montrent pourtant que les voitures essence sans aucune hybridation sont encore les plus vendues en France !

En 2023, les voitures hybrides restent derrière les voitures essence

Depuis le début de l’année 2023, les français ont acheté 584.892 voitures particulières avec un moteur essence, sans hybridation, même légère. Il s’agit ainsi du type d’énergie le plus vendu en 2023, devant les modèles hybrides. Ces derniers ne sont pas très loin, avec 530.048 voitures hybrides immatriculées. Mais tout de même : quel tour de force des moteurs essence ! Un chiffre d’autant plus étonnant qu’avec des émissions de CO2 plus élevées que les autres motorisations, les voitures essence sont plus rapidement pénalisées par le malus écologique de vigueur en France.

Le top 10 privilégie encore les moteurs essence

En regardant les voitures les plus vendues en France, vous allez rapidement comprendre la situation actuelle. On commence par la reine, la Renault Clio 5. Celle qui représente 5,5 % du marché est vendue en version GPL, essence mais aussi en hybride. Seulement voilà : l’hybridation concerne la version la plus chère. La première Clio E-TECH est ainsi facturée 23600 euros, contre 18500 euros pour l’entrée de gamme essence. Un réel frein à l’achat.

Sa concurrente, la Peugeot 208, ne faisait pas mieux jusqu’à présent : les moteurs hybrides viennent tout juste d’arriver au catalogue avec le restyling. De quoi impacter les ventes dès 2024, avec des prix qui débutent à 23200 euros, là encore à quelques milliers d’euros de plus qu’en essence !

En troisième place du podium, la Dacia Sandero fait totalement l’impasse sur l’hybridation. A part le GPL, elle est exclusivement vendue en essence. Quatrième voiture la plus vendue en France, la Citroën C3 actuelle laisse le choix entre l’essence…et le diesel. Aucune offre hybride : il faudra attendre pour cela sa remplaçante, en 2024.

Le 2008 restylé sera proposé en hybride courant 2024

La cinquième voiture la plus vendue n’est pas mieux lotie ; le Peugeot 2008 restylé devrait également attendre 2024 pour être proposé en hybride.

Ces différents exemples parmi les voitures les plus diffusés sont clairs : l’hybridation n’est pas encore diffusée autant que l’essence, et impose une rallonge de plusieurs milliers d’euros quand c’est le cas. En 2024, l’offre hybride va encore s’étoffer, notamment au sein du groupe Stellantis. Mais pour passer à l’hybride et réduire leur consommation de carburant, les français vont devoir augmenter sérieusement leur budget à l’achat, ou mensuellement pour une location type LOA ou LLD.