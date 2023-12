Quels modèles Citroën sont encore disponibles en diesel fin 2023 ?

Citroën C4 X 2023

Sur les 11 premiers mois de l’année 2023 en France, le diesel ne représente plus que 9,7 % des ventes de voitures particulières, contre 15,9 % sur la même période 2022. La baisse des ventes est importante, et traduit un réel engouement vers d’autres motorisations, principalement électriques et hybrides. Et cette baisse de la demande entraine une adaptation des constructeurs : les généralistes font le ménage dans leurs gammes, et le diesel devient de moins en moins fréquent.

Même si elle reste encore importante fin 2023, la gamme diesel commence à se restreindre chez Citroën également : la C5 X produite en Chine n’y a jamais eu droit, et les Berlingo et Spacetourer se concentrent sur l’électrique. Ce sont donc 5 modèles Citroën encore proposés au catalogue en diesel, mais plus pour longtemps : le remplacement des modèles de catégorie B et l’arrivée de l’hybride sur la C4 devraient réduire drastiquement les propositions au gazole dans les prochains mois.

La nouvelle C3 Saint James

–Citroën C3 BlueHDI 100 BVM6 – à partir de 21530 euros : actuellement la C3 est une rescapée, puisque sa cousine Peugeot 208 n’est plus disponible en diesel. Cette motorisation de 100 ch n’est même plus proposée sur un seul autre modèle des deux marques françaises ! Mais attention : cela ne va pas durer. La nouvelle C3 attendue pour le début de l’année 2024 va bientôt la chasser du catalogue. Il est donc encore temps de passer commande de la dernière citadine diesel aux chevrons.

Le Citroën C3 Aircross

–Citroën C3 Aircross BlueHDI 110 BVM 6 – à partir de 24530 euros : le petit SUV est lui aussi sur sa dernière ligne droite. Le diesel ne sera pas non plus proposé sur son successeur, qui devrait être présenté en 2024. Il ne restera donc bientôt plus de petit SUV diesel abordable au catalogue…

Nouvelle C4 2023

–Citroën C4 BlueHDI 130 EAT8 – à partir de 32500 euros : comme sa cousine 308, la C4 dispose encore du bloc le plus présent chez les français de Stellantis, le BlueHDI 130, exclusivement disponible en boite automatique à 8 rapports.

Citroën ë-C4 X 2023

–Citroën C4 X BlueHDI 130 EAT8 – à partir de 33180 euros : déclinaison à trois volumes de la C4, la C4 X profite elle aussi d’un vaste choix de moteurs, avec de l’essence, du diesel et de l’électrique. En attendant de l’hybride, qui pourrait bien chasser le diesel…

Citroën C5 Aircross

–Citroën C5 Aircross BlueHDI 130 EAT8 – à partir de 38550 euros : le deuxième SUV de la gamme a lui aussi droit à sa motorisation diesel. Il s’agit là encore du quatre cylindres 1.5 BlueHDI de 130 ch, avec boite automatique.

Le choix est donc encore assez vaste chez Citroën en diesel, mais rendez-vous fin 2024 pour faire le point : vous verrez, l’offre ne sera plus la même !