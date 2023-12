Les prix du Jeep Avenger MY24 tombent à 23800 euros seulement

Jeep Avenger e-Hybrid

Bonne nouvelle pour ceux qui envisagent d’acheter un Jeep Avenger : ses prix baissent. L’entrée de gamme essence s’affiche désormais à 23800 euros sur le configurateur Jeep, pour un achat en ligne, contre 24300 euros en prix catalogue. Le constructeur américain a en effet revu ses finitions, ce qui permet aussi de réajuster les prix de la version électrique. En voici les détails !

Nouvelle gamme Avenger MY24

En entrée de gamme, vous pouvez désormais vous offrir un Jeep Avenger MY24 Longitude. Cette finition premier prix n’est pas dépouillée pour autant, avec un certain nombre d’équipements : climatisation manuelle, climatisation automatique sur l’Avenger électrique, écran central tactile de 10,25 pouces, tableau de bord numérique de 7 pouces, jantes en alliage de 16 pouces, projecteurs à LED, feux et essuie-glaces automatiques, régulateur de vitesse, contrôle de descente, détecteur de fatigue, radars de recul, accoudoir central avant, Apple CarPlay et Android Auto sans fil et vitres avant et arrière électriques.

Avenger Longitude 1.2 T3 100 ch : 24300 euros

Avenger Longitude e-Hybrid T3 1.2 Turbo 100 ch e-DCS6 : 26300 euros

Avenger Longitude électrique 156 ch 54 kWh : 38000 euros ( avant bonus )

Pour 2000 euros de plus, l’Avenger Altitude enrichit son équipement des jantes en alliage de 17 pouces Silver Gloss, du tableau de bord numérique de 10,25 pouces, régulateur de vitesse adaptatif, de ports USB-C à l’arrière, de la climatisation automatique, de la pré-disposition attelage, des Rétroviseurs extérieurs Gloss Black et d’un plancher de coffre modulable et réversible.

Avenger Altitude 1.2 T3 100 ch : 26300 euros

Avenger Altitude e-Hybrid T3 1.2 Turbo 100 ch e-DCS6 : 28300 euros

Avenger Altitude électrique 156 ch 54 kWh : 34000 euros ( avant bonus )

Jeep Avenger e-Hybrid

Enfin au sommet de la gamme, la finition Summit est encore plus richement dotée mais fait l’impasse sur la motorisation essence. La présentation est plus belle avec les jantes en alliage de 18 pouces, les feux arrière à LED, et les vitres arrière surteintées. Et les équipements high-tech ne manquent pas : radars de stationnement à 360°, caméra 180°, chargeur à induction pour smartphone, hayon motorisé mains libres, feux antibrouillard à LED, rétroviseurs rabattables électriquement…

Avenger Altitude e-Hybrid T3 1.2 Turbo 100 ch e-DCS6 : 30800 euros

Avenger Altitude électrique 156 ch 54 kWh : 42500 euros ( avant bonus )

Ce nouveau modèle du groupe Stellantis a déjà bien débuté sa carrière, et devrait avec ce repositionnement continuer d’attirer de nouveaux acheteurs chez Jeep. Essence, micro-hybride et électrique : la gamme est assez complète désormais.