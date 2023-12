Le nouveau Dacia Duster a déjà son pack Sleep

Alors non, le Pack Sleep du nouveau Dacia Duster n’est pas installé sur son toit, contrairement à ce que cette photo ci-dessus pourrait laisser croire. Mais comme le pack sleep est un accessoire qui s’installe au départ dans le coffre, aucune photo ne l’illustre vu de l’extérieur.

Dacia a présenté son premier Pack Sleep sur le Jogger, et cet accessoire qui peut être commandé au départ ou ajouté sur un modèle même en occasion rentre parfaitement dans la nouvelle image Outdoor que souhaite se donner la marque roumaine. Ce qui explique pourquoi dès sa présentation, le nouveau Dacia Duster 2024 a déjà droit à son Pack Sleep.

Un pack sleep amovible et abordable

Dacia revendique cet accessoire comme « simple, amovible et abordable ». Comme sur le Jogger, ce pack consiste avant déploiement en une malle en bois, amovible et qui tient dans le coffre sans avoir besoin de rabattre les sièges arrière.

On peut le voir sur la photo ci-dessous : la malle ainsi que le matelas replié tiennent sous la tablette du coffre. Il vaut mieux masquer la présence de cet accessoire, qui a quand même une valeur et pourrait donc tenter les voleurs…

Pour déployer le lit, il faudra bien entendu rabattre les sièges arrière et avancer les sièges avant afin de pouvoir dégager suffisamment d’espace. La taille du matelas est logiquement restreinte mais honnête, avec 1,90 m de longueur, et jusqu’à 1,30 m en largeur ( au niveau des portes arrière ). Indiqué comme un lit deux places, la largeur est toutefois contenue : sur les photos exemples, on notera d’ailleurs la présence d’un seul sac de couchage.

Le Pack Sleep tient dans le coffre du Duster, sous la tablette

Dacia a aussi prévu les éléments pour occulter la lumière des vitres latérales et du pare-brise. L’ensemble comprend aussi une tablette, et un espace de stockage. Moins de deux minutes suffisent pur la mise en place, par une seule personne.

Le lit mesure jusqu’à 1,30 m de large

Quel prix pour le Pack Sleep du nouveau Dacia Duster ?

Le prix du Pack Sleep devrait être similaire à celui proposé sur le Jogger, soit 1490 euros lors de la commande d’un Duster avec cet accessoire en plus. L’acheter ensuite est possible, mais un peu plus cher : 1790 euros.

Contrairement au Jogger, le Duster est proposé en version quatre roues motrices : bivouaquer sera donc plus facile hors des sentiers battus.

