Dacia Duster hybride : plusieurs motorisations au programme

Dacia Duster Hybrid Journey

Pour la première fois depuis son lancement, le Dacia Duster aura droit à de l’hybridation. Il s’agit de la première génération du Duster électrifié, et il s’offre non pas une, mais deux motorisations hybrides ! En voici les détails.

Dacia Duster Hybrid 140 : full hybride

La version full hybride du Duster est appelée Hybrid 140, et reprend la même motorisation que le Dacia Jogger. Il s’agit ni plus ni moins que de la motorisation disponible depuis quelques années chez Renault, notamment sur les Clio, Captur et Arkana. Sous le capot, c’est un modeste moteur 4 cylindres 1,6 L essence de 94 ch qui officie. Elle dispose aussi d’un moteur électrique de 49 ch et d’un démarreur / générateur haute tension. La boîte de vitesses automatique électrifiée comprend 6 rapports, 4 pour le thermique et 2 pour l’électrique.

La petite batterie de 1,2 kWh se recharge avec la récupération d’énergie au freinage, et autorise ainsi le roulage en électrique, principalement en milieu urbain. Le gain de consommation est annoncé à 20 % en usage mixte, et à 40 % pour la consommation en ville.

En revanche le premier bémol concerne la motricité, puisque seule une configuration 4X2 est disponible.

Pour l’heure Dacia n’a pas encore communiqué les chiffres officiels, que ce soit pour la consommation ou les émissions de CO2.

Le prix de ce Duster Hybrid 140 est également une inconnue : on estime qu’il devrait être compris entre 28000 et 31000 euros selon les versions.

Duster TCe 130 : 4X2 ou 4X4

La deuxième proposition hybride n’est plus de technologie full hybride, mais MHEV. Il s’agit d’une hybridation légère 48V, basée sur un nouveau moteur essence 3 cylindres de 1,2 L de cylindrée. Ce bloc de 130 ch est également présent sous le capot des Renault Austral et Espace E-TECH 200, puisqu’il sert de base à cette motorisation. Mais ici, la puissance est donc limitée à 130 ch, et il ne sera pas possible de rouler principalement en électrique en milieu urbain ! La petite batterie de 0,8 kWh est rechargée grâce au freinage régénératif, ce qui permet de réduire la conso et les émissions de Co2 de 10 %.

Un autre élément qui fait baisser la consommation, est le fonctionnement de ce nouveau 3 cylindres avec un cycle Miller. Celui-ci permet d’optimiser le rendement et de réduire les pertes par pompage.

Le nouveau Duster TCe 130 sera proposé au choix, en deux roues motrices ou en transmission intégrale. Cette version 4X4 dispose d’une transmission 4×4 Terrain Control avec plusieurs modes de conduite : Auto, Mud / Sand, Snow, Off-Road et Eco.

Malgré l’hybridation légère, cette version sera logiquement pénalisée en France par un malus écologique. Le niveau de rejets de Co2 est encore inconnu, mais les chiffres ne devraient pas tarder à tomber.

Dacia va donc légèrement électrifier son Duster, à défaut bien entendu de le décliner en 100 % électrique. Un tel virage n’est pas encore au programme chez Dacia, qui devrait miser sur l’hybridation jusqu’en 2035, avec certains modèles électriques comme la Spring en parallèle.

La nouvelle commande de boite automatique du Duster Hybrid 140

