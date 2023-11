La nouvelle génération du Dacia Duster met le paquet

Le nouveau Dacia Duster 2024

Dacia n’aura pas attendu 2024 pour dévoiler sa nouvelle génération du Duster. Ce best-seller aura été vendu sous blason Renault et Dacia avec déjà plus de 4 millions d’exemplaires depuis la première génération. C’est dire s’il a de l’importance, tout autant pour les marchés internationaux de Renault que pour la marque Dacia en Europe. Vous allez le voir, ce nouveau Duster 2024 évolue en profondeur, tout change !

Quatre motorisations au choix, avec de l’hybride

Premier changement pour le nouveau Duster : il fait appel à une plate-forme de Renault, la plate-forme CMF-B. Un changement qui annonce une réduction des bruits et des vibrations, et aussi une meilleure habitabilité intérieure.

Pour la première fois depuis son lancement, le Dacia Duster ne sera plus proposé en diesel. Ceux qui veulent réaliser des économies de carburant auront néanmoins différentes possibilités, avec en entrée de gamme la motorisation ECO-G 100 à bi-carburation GPL qui est reconduite. Ce premier prix sera suivi du moteur essence TCe 130, disponible en 4X2 ou en 4X4.

Il ne s’agit plus du quatre cylindres 1.2 qui a connu de sérieux problème de fiabilité, mais d’un nouveau moteur essence 3 cylindres 1,2, qui fonctionne à cycle Miller. Ce moteur est d’ailleurs la base de la motorisation full hybride E-TECH 200 du Renault Austral.

Proposé uniquement en boite manuelle à 6 rapports, ce moteur dispose aussi d’une hybridation légère avec une petite batterie de 0,8 kWh.

Le nouveau fer de lance sera donc constitué du Duster Hybrid 140, qui reprend le moteur déjà proposé sur le Jogger. Pas d’innovation inédite : on retrouve donc le quatre cylindres 1.6 atmosphérique, et les deux moteurs électriques, l’un de 49 ch, l’autre faisant office de démarreur et générateur haute tension.

La gamme de motorisations est donc assez vaste, et en dehors des inconditionnels du diesel, personne ne devrait être déçu.

Dacia Duster 2024

Un nouveau design qui devrait être payant

Impossible de ne pas constater les énormes progrès en qualité perçue quand on voit le rendu final du nouveau Duster. Il est même probable qu’en masquant le sigle, de nombreux automobilistes puissent croire avoir affaire à une marque généraliste classique. Visuellement, le nouveau Duster monte donc en gamme.

Voulu plus robuste et plus outdoor, le Duster 2024 devrait mettre un sacré coup de vieux à la génération actuelle. Laquelle était d’ailleurs esthétiquement trop proche du premier opus…

Le design du Duster parvient à associer les codes du SUV à une allure moderne et qui ne copie pas non plus les nombreux concurrents. Capot sculpté, nouveau logo, signature lumineuse en Y, passages de roues marqués, chaque élément est travaillé et participe à un effet global plutôt impressionnant pour la marque.

On notera aussi une garde au sol de 217 mm, à même de faciliter l’usage en tout-terrain pour les acheteurs de la version 4X4.

Les détails de style sont plus soignés que jamais

Vie à bord : les nouveautés du Duster 2024

L’habitacle du Duster est donc annoncé plus spacieux, alors que le gabarit reste raisonnable : le SUV ne mesure que 4,34 m en longueur. C’est 17 cm de moins qu’un Austral ! En largeur également, avec 1,81 m il rend aussi 3 cm à son cousin Renault.

La planche de bord inédite présente certaines références au design extérieur, comme le Y qui revient sur les aérateurs. Dès le second niveau de finition, l’instrumentation sera digitale, alors qu’un écran central tactile de 10,1 pouces sera en place, légèrement orienté vers le conducteur. Il est associé au système multimédia Media Display avec réplication Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Sur la version Extreme, la sellerie lavable en TEP microcloud et les tapis de sol et de coffre en caoutchouc devraient faciliter le nettoyage après une sortie hors bitume !

Ces photos en revanche nous donnent aussi une idée des plastiques utilisés, qui semblent rigides en grande majorité. Malgré un assemblage sérieux, ce SUV produit en Roumanie doit contenir ses coûts.

La planche de bord du nouveau Duster est inédite

Quatre niveaux de finitions

Dacia a aussi levé le voile sur sa gamme, qui comprend 4 niveaux de finition : Essential, Expression, Extreme et Journey.

Dès l’entrée de gamme la dotation est désormais enrichie, puisqu’elle comprend en série le régulateur-limiteur de vitesse, les radars de stationnement arrière, les barres de toit, Media Control, ou encore la climatisation manuelle.

Les tarifs de ce nouveau Duster ne sont pas encore connus, mais devraient être révélés dans les prochaines semaines.

Dacia Duster 2024

Dacia Duster 2024

Dacia Duster 2024

Dacia Duster 2024