Toyota Prius 2023 : elle double presque sa puissance !

Toyota Prius 2023

Dans le monde des hybrides, la Toyota Prius est tout simplement l’initiatrice du genre. Née en 1997, la Prius a fait découvrir au mondes les bienfaits de l’hybridation avec ses consommations dignes d’un diesel. Toyota a perpétué les innovations sur la Prius, qui arrive désormais à la cinquième génération.

Cette Toyota Prius 2023 arrive dans un monde où le carburant n’a jamais été aussi cher, et où on se prépare. à basculer progressivement sur de l’électrique. Opter pour une voiture hybride n’a donc jamais été aussi pertinent, avec une polyvalence que n’offre pas encore la voiture électrique.

Toyota n’a donc pas fait les choses à moitié pour sa Prius : celle-ci s’annonce comme l’une des hybrides les plus douées jamais commercialisées par la marque.

Un design toujours axé sur l’aérodynamique mais moins étrange

Pour une Prius, le design n’a jamais été dicté par les goûts et attentes des consommateurs, mais plutôt par les valeurs à atteindre en soufflerie. Ce qui a occasionné plusieurs générations avec un style clivant, et pas vraiment apte à créer un coup de coeur. Pour se refaire une beauté, la nouvelle venue a été abaissée de de 50 mm, avec un sommet haut pour le pavillon qui est plus reculé qu’avant. Le profil est donc digne d’un coupé 4 portes, avec des flancs épurés qui ne sont pas sans évoquer une ancienne Honda Civic. On notera au passage des roues qui vont jusqu’à 19″, ce qui apporte aussi du dynamisme au profil.

De face, cette Prius 5 adopte une face avant « tête de marteau » inédite, avec des blocs optiques modernes et effilés. La partie arrière adopte un éclairage horizontal sur toute la largeur de la voiture : le design est moins torturé qu’auparavant, et devrait plaire à davantage de monde !

C’est donc peut-être la première Prius qui ne mise pas sur un style complètement décalé, et c’est tant mieux. Ce modèle reste mondial et doit séduire aux Etats-Unis, notamment en Californie, mais aussi au Japon et en Europe.

Une nouvelle génération du système hybride rechargeable pour la Prius 5

En tant que fer de lance hybride, la Prius ne se contentera pas d’une motorisation déjà disponible sur une Corolla. Elle va donc étrenner une toute nouvelle motorisation hybride. Celle-ci combine un moteur essence TNGA 2.0l qui développe 148 ch, et un moteur électrique de 160 ch. La puissance cumulée ne dépasse pas les 300 ch ( ne rêvez pas ) mais atteint tout de même les 223 ch. Le modèle actuel se contentait de 122 ch : au volant, ce ne sera donc plus du tout la même voiture ! L’esprit restera cependant axé sur la réduction de la consommation et des émissions de Co2. Ne vous attendez tout de même pas à conduire une sportive siglée GR…

Cette génération mise donc sur l’hybridation rechargeable et non auto-rechargeable, avec une batterie lithium-ion de 13,6 kWh qui lui permettra d’avancer une autonomie en progrès de 50 %. La batterie de la version précédente devait en effet se contenter d’une capacité de 8,8 kWh, pour une autonomie de 51 km déjà intéressante.

Les chiffres officiels ne sont pas encore connus, mais l’autonomie devrait se situer en électrique entre 75 et 80 kilomètres. cette batterie nouvelle est plus compacte, car elle utilise des cellules à plus forte densité d’énergie. Ses dimensions ont permis aux ingénieurs de la placer sous la banquette arrière.

Toyota commercialisera la nouvelle Prius au printemps 2023, son prix n’est pas encore connu à ce jour.

Toyota Prius 2023

Toyota Prius 2023

Toyota Prius 2023