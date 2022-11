Conclusion essai Volvo XC60 Polestar 2022 : notre avis

Conclusion essai Volvo XC60 Polestar 2022

CONCLUSION :

Le Volvo XC60 Polestar établit de nouvelles normes et constitue à tout point de vue une zone de confort à l’épreuve du temps. Avec sa batterie à plus grande capacité et sa puissance optimisée, le SUV de Göteborg rehausse son niveau de prestations pour ce millésime 2023. Une mise à jour sur le plan des équipements et de l’info télématique qui fait de ce SUV racé et puissant un objet roulant d’exception désormais totalement connecté.

Docile et confortable en promenade, le Volvo XC60 Polestar change de rythme à la demande, en un clin d’œil. Quant à la nouvelle interface de multimédia Google, elle fait monter d’un cran le niveau de confort.

Un design musclé, des performances exceptionnelles et une empreinte carbone moindre, le pari de la combinaison gagnante semble réussi pour cette version Polestar.

Ce que nous avons aimé :

Allure sportive & présentation intérieure sympathique

Alliance des performances d’un véhicule électrique et d’un véhicule thermique

Autonomie électrique suffisante pour traverser les villes en mode 0 émission

Autonomie du réservoir non impactée par les batteries

Puissance totale

Rappoirt perfs / consommation (à condition de recharger régulièrement)

Emission de Co2 très faibles

Fiscalité avantageuse

Ce que nous avons moins aimé :

Tarif premium & prix élevé de certaines options

Discipline de fer pour maintenir une consommation moyenne cohérente (chargement quotidien)