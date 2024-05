Un Dacia Jogger 2024 toutes options, combien ça coûte ?

Dacia Jogger Hybrid 140

En dehors du nouveau Duster et en attendant l’arrivée du Bigster, c’est le Dacia Jogger qui est l’un des deux modèles les plus chers de la marque roumaine. Et vous allez le voir, on commence à bien s’éloigner des prix canon sous les 15000 euros qui était en vigueur au lancement de ce break proposé en 5 ou 7 places. Désormais l’entrée de gamme est facturée 17990 euros, et il faudra presque ajouter 10000 euros pour la version à l’autre bout de la gamme ! Ce break se classe dans les 20 meilleures ventes en France, c’est un best-seller.

Peu d’options, beaucoup d’accessoires

Pour configurer un Dacia Jogger toutes options, nous avons choisi la version la plus chère, avec le moteur le plus puissant disponible. Nous sommes donc partis sur un Jogger Extreme, 7 places, facturé 27400 euros sans les options. Pas mal pour une Dacia !

Sur cette finition supérieure, à l’extérieur une seule option est proposée : la peinture métallisée à 600 euros.

Vous pourrez ensuite ajouter le Pack City + qui comprend Avertisseur d’angle mort, radar AV, et siège conducteur réglable. Cette option reste bon marché, à seulement 300 euros. Autre option pas chère : les sièges avant chauffants, facturés 200 euros.

Dernière option à cocher : le Pack Navigation Europe de l’Ouest avec Media NAV (écran 8 » avec réplication smartphone, navigation, 6 HP, 2 USB), cartographie Europe de l’ouest, et Mise à jour gratuite pendant 3 ans cartographie pour 400 euros.

A 28900 euros, vous aurez donc une configuration toutes options. Mais le configurateur Dacia vous propose une dernière étape, celle des accessoires. Becquet de toit, attelage, porte vélo sur barres de toit , boite noire vidéo intégrée, coffre de toit rigide ou encore seuils de porte éclairés avant Jogger : vous aurez de quoi ajouter des aspects pratiques ou embellir certains aspects du modèle.

Le Jogger peut aussi être équipé du Pack Sleep, à 1490 euros avec aménagement intérieur pour un couchage deux places. Il faudra alors choisir en plus les stores occultants opaques ( 200 euros ), et pourquoi pas la tente de hayon 3 personnes avec une chambre supplémentaire.

De quoi largement dépasser les 30000 euros, mais avec un break 7 places hybride qui pourra faire office de van pour partir en week-end. Pourquoi pas ?

Le pack Sleep transforme la Dacia Jogger en mini van