Tesla Model Y 2024 : les nouveaux tarifs sont arrivés

Tesla Model Y 2024

Tesla avait prévenu à l’avance, les tarifs de son SUV Model Y allaient augmenter au 22 mars. Chose promise, chose due : les prix du Tesla Model Y ont bien augmenté, alors que la concurrence s’intensifie. Voici le détail des tarifs du SUV électrique le plus vendu au monde.

Les nouveaux tarifs du Tesla Model Y 2024 au 23 mars

Désormais le premier prix du Model Y Propulsion débute à 44990 euros, ce qui vous fera un prix net de 40990 euros avec le bonus écologique 2024 de 4000 euros, si vous ne cochez aucune option. Quelques semaines plus tôt, le prix de 42990 euros et le bonus de 5000 euros pouvaient faire tomber la note à seulement 37990 euros. Les acheteurs doivent donc payer 3000 euros de plus, pour le même modèle : une hausse de prix non négligeable.

D’autant plus que désormais des concurrents français sont disponibles : le nouveau Peugeot e-3008 et le Renault Scénic E-TECH, voiture de l’année 2024, avec des prix d’attaque parfois inférieurs comme chez Renault.

Face à ses rivaux français, le SUV américain peut compter sur son réseau de superchargeurs, et sur ses performances avec un 0 à 100 km/h effectué en 6,9 s. Mais il se contente de 455 km d’autonomie.

Plus d’autonomie au prix fort

Pour bénéficier du Model Y Grande autonomie Dual Motor avec ses 533 km, il faut compter désormais 51990 euros : un tarif également en hausse de 2000 euros, mais qui ne donnait déjà pas droit au bonus écologique précédemment.

Pour 46990 euros, le Scénic E-TECH grande autonomie offre une autonomie bien plus généreuse : 625 km. Peugeot ira encore plus loin avec son e-3008 à grosse batterie, avec 680 km.

Contrairement à la Model 3 qui est encore privée d’une version Performance depuis son restyling, le Model Y Performance est toujours au catalogue. Son prix grimpe à 57990 euros. Avec 3,7 s au 0 à 100 km/h, ce modèle n’a aucune concurrence chez les français, qui pour l’instant plafonnent à 230 ch ( 320 ch sur le e-3008 dès 2025 ).

En attendant son restyling, la Tesla Model Y devient donc moins compétitive : est-ce que Tesla pense continuer à augmenter ses ventes de cette façon ?