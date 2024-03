Les prix et la gamme de la nouvelle Audi A3 Sportback 2024

Le détail de la nouvelle face avant de l’A3 Sportback

A peine présentée, l’Audi A3 Sportback 2024 fraichement restylée arrive déjà au catalogue, et au configurateur Audi. Le lancement de la nouvelle version ne s’accompagne pas d’une gamme exhaustive : dans l’immédiat seules deux motorisations thermiques sont proposées, ainsi que trois niveaux de finition.

Deux moteurs de 150 ch au lancement

La nouvelle A3 Sportback limite fortement le nombre de moteurs pour sa deuxième partie de carrière, puisqu’elle se contente des deux blocs essence et diesel de 150 ch. Les tarifs attaquent à 38080 euros pour une A3 Sportback Design 35 TFSI S tronic, et à 40600 euros pour une A3 Sportback Design 35 TDI S tronic. Si vous voulez une transmission Quattro ou une version hybride rechargeable, il faudra donc attendre ! Au sein du groupe Volkswagen, les derniers lancements ont été fournis de la même manière, que ce soit pour les Volkswagen Passat et Tiguan, ou encore la nouvelle Skoda Octavia.

Ce sont donc deux versions traction avant en boite automatique qui sont proposées dans un premier temps au catalogue.

Pour comparer, ces tarifs peuvent paraitre élevés puisque BMW propose sa série 1 à partir de 32500 euros. Mais avec une 116i en boite mécanique…pour une 118d de 150 ch en boite automatique, le prix passe à 38800 euros. Ce qui reste moins cher que l’A3, mais avec un équipement moins complet.

Les nouvelles Audi A3 2024

Les finitions et les équipements de l’A3 Sportback 2024

En entrée de gamme, l’A3 Sportback Design comprend déjà un niveau d’équipement complet : Audi virtual cockpit plus, Audi sound system, MMI Navigation plus, Audi Smartphone Interface, jantes alliage 17″, Volant en cuir style 3 branches avec multifonctions plus, Pack éclairage d’ambiance, Détecteur de pluie et de luminosité, park assist, détection de signalisation routière par caméra…

Le second niveau de finition Business Executive est dédié aux professionnels. L’équipement s’enrichit des projecteurs Matrix LED, de la caméra de recul et du pack brillance extérieur. Il faut alors compter sur un prix de 39380 euros en essence, et de 41900 euros en diesel.

La troisième finition est bien entendu l’incontournable finition S Line. De série une A3 Sportback S Line est équipée avec : pack extérieur S Line, jantes alliage 18″, vitres arrière surteintées, clé confort, pack d’éclairage d’ambiance multicolore, sièges sport, volant cuir avec méplat, ciel de pavillon en tissu noir, pack intérieur S Line, Audi Drive Select.

Les prix sont de 43030 euros en essence, et de 45550 euros en diesel.

La première Audi A3 Allstreet de l’histoire

La gamme de l’A3 Sportback Allstreet

Mais ce n’est pas tout pour la gamme de l’A3, étant donné qu’il y a la nouvelle A3 Sportback Allstreet avec un look de crossover. Cette version est proposée en deux niveaux de finition : Design et Avus.

La finition Design comprend les jantes alliage 17″, une sellerie tissu Intention, le volant en cuir style 3 branches avec multifonctions plus, Audi drive select, le Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre, Audi virtual cockpit plus, Audi phone box light, MMI Navigation plus avec MMI touch, Audi connect Navigation & Infotainment, le détecteur de pluie et de luminosité, et le pack éclairage d’ambiance.

Les prix débutent à 39980 euros en essence, et 42500 euros en diesel.

En haut de gamme, la finition Avus ajoute de nombreux équipements : phares Matrix LED, sellerie en combinaison cuir/similicuir, clé confort, caméra de recul, Pack Brillance extérieur, Assistant de vitesse adaptatif…

Les tarifs passent à 44430 euros en essence, et 46950 euros en diesel. Des tarifs à peine supérieurs à ceux d’une A3 Sportback S-Line : cette nouvelle version devrait logiquement trouver son public avec un look travaillé.