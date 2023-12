Voici à quoi ressemble le Volkswagen Tiguan 2024 à 39750 euros

Volkswagen Tiguan 2024

Fraichement arrivé au catalogue, le nouveau Volkswagen Tiguan 2024 a vu ses tarifs augmenter. Désormais l’entrée de gamme est à 39750 euros. A ce tarif, vous aurez droit à la finition « Tiguan » située juste sous la finition Life Plus. Un seul moteur est proposé à ce tarif : le bloc essence 1.5 TSI 130 avec boite DSG7. Mais que vaut la présentation et quel niveau d’équipement est proposé à ce tarif ?

Une entrée de gamme un peu austère à l’extérieur

Extérieurement, le nouveau Tiguan a été présenté avec un carrosserie dynamique sublimée par un pack R-Line. En entrée de gamme ( mais aussi jusqu’à la finition Elegance ), les boucliers sont nettement plus classiques avec une prise d’air moins large, et sans l’insert façon aluminium en partie basse. Ici l’entrée d’air inférieur n’est pas non plus munie du petit insert chromé, seulement présent à partir de la finition Life Plus. De face, ce Tiguan est également privé de la barrette lumineuse à LED qui fait la fonction entre les projecteurs avant.

De profil ce n’est pas mieux : les jantes alliage 17″ semblent petites et leur design n’est pas fou. Elles sont grises, sans aucun traitement noir et diamanté. Passages de roues et barres de toit sont noir mat et non brillant, et les vitres arrière surteintées ne sont même pas proposées en option.

Avec une peinture métallisée Rouge Persimonn, cette version gagne quand même un peu de pep’s ! L’arrière est également caractérisé par un bandeau de feux à la signature lumineuse moins réussie que sur un Tiguan R-Line, et doit composer avec un bouclier arrière standard.

Volkswagen Tiguan 2024

Les équipements de Confort du Tiguan ‘Tiguan »

Intérieurement, la présentation reste honorable avec un écran central qui reste d’un format très appréciable. La dotation de série comprend la caméra de recul « Rear View », Car2X version High, la climatisation automatique Climatronic 1 zone, le combiné d’instruments librement programmable-Medium, le détecteur de déviation et de fatigue, les feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home automatiques, le fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de lumière / pluie, les miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil, la radio numérique DAB+, le Rétroviseur intérieur réglage jour/nuit automatique…

La seule option proposée est le dispositif d’attelage.

Les lacunes principales concernent les aides au stationnement. Pour avoir accès aux détecteurs avant et arrière et à Park Assist, il faudra basculer sur la finition Life Plus. Celle-ci donne aussi accès à l’éclairage d’ambiance 10 couleurs, à la navigation, au démarrage sans clé, au digital cockpit 10″, au régulateur adaptatif, à Light Assist… Le tout pour 3350 euros de plus, extérieurement en revanche il ne sera pas très différent hélas.

La présentation intérieure s’en sort mieux

Ce premier niveau du Volkswagen Tiguan ne fait donc pas rêver, avec un design extérieur qui semble un peu fade, ce qui ressort encore davantage en blanc ou en gris. La dotation de série est correcte, mais l’absence d’options impose de passer sur le deuxième niveau de finition. Cette version Life Plus ouvre également de nombreuses options : vous pourrez alors composer un Tiguan sur mesure.

En revanche il est vrai qu’à 40000 euros, s’offrir un Tiguan essence de 130 ch ne fait pas rêver. Il faudra en plus acquitter un malus écologique de 898 euros ! Sachant qu’au même prix on peut acquérir une Tesla Model Y plus puissante et nettement mieux équipée, que vont faire les acheteurs en 2024 ? Même Paco Rabanne ne se serait sans doute pas trompé pour répondre à cette question.