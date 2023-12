Volkswagen : toutes les nouveautés 2024 à venir

L’année 2024 s’annonce assez riche pour Volkswagen, avec plusieurs nouveautés dans la gamme thermique. Restyling de la Golf 8, lancement des Passat SW et Tiguan nouvelle génération : des modèles importants pour Volkswagen. Avant de démocratiser l’électrique avec une future ID.2, le constructeur allemand étoffera sa gamme avec les ID.7 Tourer et de nouvelles versions de l’ID.Buzz.

Volkswagen Golf 2024 – illustration : Kleber Silva

Golf 8 restylée : la compacte jadis reine des ventes chez Volkswagen perd de son aura, dépassée par les SUV de la marque comme le T-Roc. Il est donc temps pour la Golf de se refaire une beauté, avec une face avant qui pourrait gagner en personnalité comme le montre le visuel ci-dessus. L’habitacle devrait lui aussi évoluer avec une ergonomie revue et corrigée, un plus grand écran central, et de nouveaux équipements de confort et de sécurité. Pas de grosses évolutions à attendre au niveau des motorisations, excepté pour la Golf GTE qui devrait récupérer la dernière motorisation hybride rechargeable de 272 ch.

Le nouveau Tiguan 2024

Tiguan nouvelle génération : présenté en cette fin d’année, le nouveau Tiguan arrive tout juste au catalogue. L’année 2024 sera donc celle du lancement pour ce nouveau modèle. Cette nouvelle génération du SUV compact est entièrement remaniée, avec un design qui abandonne ses angles droits pour plus de rondeurs. A l’intérieur, la planche de bord impressionnera par la taille de son écran. Pas de surprise au niveau des motorisations : ce SUV thermique sera proposé en essence ou diesel, en 150 ch, et en hybride rechargeable avec une version remaniée allant jusqu’à 272 ch.

nouvelle Volkswagen Passat

Nouvelle Passat SW : Volkswagen ne renonce pas à sa traditionnelle Passat, qui ne sera plus proposée qu’en carrosserie break. Le contenu technologique est très proche du Tiguan, que ce soit pour les équipements embarqués ou encore les motorisations présentes sous le capot. Pour ceux qui préfèrent un grand break à un SUV : la clientèle sera surtout professionnelle. Le volume du coffre en deux places est ainsi annoncé à 1920 litres. Ceux qui préfèrent un modèle électrique pourront se tourner vers son équivalent de la gamme ID, la nouvelle ID.7 Tourer.

La Volkswagen ID.7 Tourer se dévoile presque

ID.7 Tourer : alors que la berline ID.7 est déjà commercialisée, le break arrivera lui dans les mois à venir. Il reprendra les atouts du modèle, avec un habitacle spacieux, une autonomie élevée, des équipements modernes et un haut niveau de confort. Il ne manquait plus qu’une grande capacité de chargement pour en faire un modèle incontournable. Les prix restent cependant déjà très élevés pour la berline : 62650 euros pour une ID.7 Pro Style.

Le Volkswagen ID.Buzz GTX révèle officiellement sa puissance

ID.Buzz GTX et rallongé : En 2024, Volkswagen va étoffer la gamme de son van électrique. Plusieurs nouveautés sont prévues : une carrosserie à empattement allongé, l’arrivée de la nouvelle motorisation de 286 ch, ainsi qu’une version GTX plus puissante. Celle-ci est promise à 339 ch, et sera distribuée sur les deux essieux. De quoi dynamiser ce van, qui ne manque pas d’atouts ( lire notre essai du Volkswagen ID.Buzz )