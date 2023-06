Le Volkswagen ID.Buzz GTX révèle officiellement ses performances

Le Volkswagen ID.Buzz GTX révèle officiellement sa puissance

La gamme du Volkswagen ID.Buzz s’étend de plus en plus : après la version utilitaire Cargo, le constructeur allemand vient de révéler l’ID.Buzz rallongé. Et ce n’est pas fini, puisqu’une version plus puissante GTX qui était attendue est désormais officialisée avec des caractéristiques précises.

Un ID.Buzz GTX de de 250 kW

C’est justement à l’occasion de la présentation de son combi électrique en version longue que Volkswagen en a profité pour glisser les caractéristiques de la version « sportive » GTX.

Le nouveau ID.Buzz GTX sera un véhicule 4 roues motrices, et disposera donc d’un moteur électrique à l’avant et d’un autre à l’arrière. Logiquement l’un des deux moteurs sera le tout nouveau bloc « maison » développé par la marque, et qui fera le bonheur de la nouvelle ID.7.

Avec une puissance totale de 250 kW, soit 339 ch, il pourra ainsi passer de 0 à 100 km/h en seulement 6,4 s. C’est 1,5 s de moins que le nouveau ID.Buzz LWB doté du tout dernier moteur de 210 kW ( 286 ch ). Ce bloc APP550 sera produit en Allemagne, et sera disponible sur les ID.7 et ID.Buzz dès la fin de l’année 2023.

Pour l’heure, Volkswagen n’a pas communiqué sur la taille de batterie proposée. Elle pourrait être de 85 kWh sur un ID.Buzz GTX LWB, l’autonomie ne sera donc pas exceptionnelle.

Il sera en tout cas plus puissant que les ID.4 GTX et ID.5 GTX, avec le plus haut niveau de puissance de la gamme ID. Du moins en 2024. L’ID.4 GTX se contente de 6,2 s au 0 à 100 km/h : il pèse au moins 300 kg de moins que la réincarnation électrique du Combi.

Arrivée en 2024

Esthétiquement, la version GTX devrait présenter de légères évolutions de style à l’extérieur, avec des touches de rouge et des jantes spécifiques. A l’intérieur, on espère voir arriver des sièges avant sport avec un maintien latéral renforcé, et des touches de couleur.

Il faudra patienter jusqu’en 2024 pour voir arriver cette version au catalogue, à des prix qui risquent d’être assez salés.