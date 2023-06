Peugeot a communiqué les prix du nouveau Peugeot 2008 restylé, applicables depuis le 1er juin. Le crossover ne devrait pas tarder à apparaitre au configurateur. Voici les détails de la gamme et des différents niveaux de finition.

Prix de départ à 26400 euros

Désormais le ticket d’entrée du Peugeot 2008 débute à 26400 euros pour la finition Active, avec le moteur essence Puretech 100 BVM6. Cette finition Active sera également proposée sur les deux versions électrique de 136 et 156 ch, à des prix respectifs de 40150 et 41600 euros.

Le second niveau de finition Allure est le coeur de gamme, avec la possibilité de choisir l’ensemble des moteurs proposés au catalogue. Le supplément est de 1800 euros par rapport à la finition Active, avec des prix qui vont de 28200 euros à 43400 euros.

Peugeot a conservé la finition supérieure GT en haut de gamme, avec des prix qui vont de 33400 euros à 45100 euros selon les moteurs. Seul le 3 cylindres de 100 ch a été écarté de ce niveau 3, facturé 1700 euros de plus que la finition Allure.

Les prix et la gamme du nouveau Peugeot 2008 restylé

C’est donc une gamme assez resserrée que nous propose Peugeot, avec trois finitions, un moteur diesel, deux moteurs essence et deux moteurs électriques. Peugeot reste le premier dieseliste de France, et même si la 408 n’a pas de variante BlueHDI, le 2008 prisé par les flottes a encore un intérêt avec son diesel de 130 ch. Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, il faudra attendre 2024 pour acheter un 2008 hybride avec la nouvelle motorisation de 136 ch.

Quel niveau de finition choisir ?

En premier niveau, le 2008 Active dispose déjà des équipements suivants : projecteurs à LED avec la signature lumineuse à 3 griffes, aide au stationnement arrière, Touch Screen 10″, climatisation automatique monozone, rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques, jantes tôle 16″ avec enjoliveurs. La version électrique 156 ch a en plus le démarrage mains libres, et les deux électriques ont la console haute avec frein de parking électrique, chargeur 7,4 kW et Câble électrique mode 3 triphasé 22 kW.

En niveau 2, le Peugeot 2008 Allure ajoute l’instrumentation numérique 10″ pour le i-cockpit, l’aide au stationnement avant, Peugeot i-connect, le plancher de coffre modulable en deux positions, les barres de toit noir brillant, les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 17″, le rétroviseur intérieur électrochrome et la console haute avec accoudoir & frein de stationnement électrique.

Nouveau Peugeot e-2008 GT

La finition supérieure GT fait elle aussi le plein d’équipements avec de série les Projecteurs Peugeot upper Full LED Technology, le i-cockpit 3D, le Visiopark 1 avec caméra de recul HD, le toit black diamond, le volant cuir pleine fleur, l’accès et démarrage mains libres Proximity, la Recharge smartphone sans fil et les surtapis.

Raisonnablement, la finition Allure semble la plus intéressante avec une présentation déjà sympathique et l’essentiel des équipements de confort indispensables. Ceux qui ont de la marge pourront opter pour la version GT, mieux dotée mais sans vraiment apporter des éléments essentiels.