Voici le prix de la Citroën ë-C4 2024 avec toutes les options

Citroën ë-C4 2024

La toute première Citroën C4 électrique, la ë-C4, profite depuis quelques mois d’une toute nouvelle gamme composée de trois niveaux de finitions : You, Plus et Max. Désormais proposée avec la nouvelle motorisation électrique de 115 kW, soit 156 ch, et une batterie de 54 kWh, la ë-C4 est l’une des trois compactes françaises électriques. Nous avons voulu voir à quel prix ce modèle était proposé en haut de gamme, avec toutes les options.

Un équipement complet facturé au prix fort

Avec la finition Max, la Citroën ë-C4 2024 est déjà très bien équipée : rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables électriquement avec éclairage d’accompagnement au dessous, rétroviseur intérieur électrochrome, Pack Color Silver, console centrale haute avec rangements et accoudoir et Aérateurs centraux en rang 2, accès et démarrage mains libres Proximity, volant cuir pleine fleur, Citroën Connect Box, 2 prises USB au rang 1 (1 type C + 1 type A) + 1 prise USB en rang 2 (type A), My Citroën Drive Plus : navigation sur tablette tactile 10 », jantes alliage 18 » AEROBLADE diamantées, jonc chromé sur les lécheurs de vitres latérales, vitres et lunette arrière surteintées, Pack Drive Assist et Pack Safety 2, Aide au stationnement arrière + Aide au stationnement avant et latéral avec Fonction Top Rear Vision de la caméra de recul, et Affichage tête haute couleur.

Le prix catalogue est déjà conséquent : 45100 euros, quand une Renault Mégane E-TECH 220 Iconic est à 42000 euros.

Peinture : La peinture noir perla nera est de série. Il faudra ajouter 700 euros pour une autre teinte métallisée, et même 900 euros pour la teinte blanc nacré.

Ambiance intérieure : De série la ë-C4 Max bénéficie d’une ambiance Metropolitan Grey. Mais vous pouvez sélectionner une ambiance Hype Black moyennant 1000 euros…

Options : Comme sur beaucoup d’électriques, il faut ajouter une option pour avoir un chargeur plus performant. Ici le chargeur embarqué 11 kW triphasé est facturé 400 euros. Vous pourrez encore ajouter le pack grand froid à 500 euros, avec sièges avant chauffants. Deux autres packs sont encore proposés : le pack techno drive à 500 euros, et le pack lounge à 1100 euros.

Un prix final trop élevé face à la concurrence

Avec toutes ces options, le prix catalogue grimpe à 49500 euros ! Un prix très élevé pour une compacte de 156 ch…Il est encore possible d’ajouter des accessoires, et donc de dépasser la barre des 50000 euros. Bien entendu le bonus écologique de 5000 euros n’est pas déduit, et fera baisser la note. Malgré tout Citroën va logiquement devoir baisser le prix de sa ë-C4 : elle est bien trop chère pour être compétitive.

