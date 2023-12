Après la fin du bonus, Dacia a pris une décision radicale pour la Spring

Classée 15ème meilleure vente en France en 2023, la Dacia Spring va cependant connaitre une année 2024 très différente. Et pour cause : elle est l’une des principales victimes de la refonte du bonus écologique 2023. Même si la Spring est une Renault rebadgée, elle est surtout produite en Chine, ce qui l’a pénalisé d’un score environnemental insuffisant pour pouvoir prétendre à l’aide gouvernementale en 2024. Jusqu’au 15 décembre, Dacia affichait en page d’accueil de son site un compte à rebours avec la Spring. Il fallait en effet passer commande avant le 15 décembre 2023 pour bénéficier du bonus 2023. Avec la liste dévoilée des modèles éligibles et la date passée, Dacia a pris une décision radicale.

Une suppression du configurateur Dacia

Désormais la Dacia Spring a carrément été supprimée du configurateur de la marque ! Les commandes semblent donc closes pour cette petite électrique. Dacia a cependant du engranger un grand nombre de commandes afin le 15 décembre : des voitures qui devront être immatriculées avant le 15 mars 2024 pour que le bonus 2023 soit versé par l’état. Les chiffres de ventes du premier trimestre 2024 devraient donc réserver à nouveau une très bonne place à la Spring sur le marché français. Ensuite, ce sera la dégringolade.

En retirant sa Spring du catalogue, Dacia perd donc son seul modèle électrique. Mais ce retrait n’est logiquement que temporaire : un restyling est en effet prévu et pourrait arriver en cours d’année. Ce facelift pourrait être conséquent : il serait question d’une face avant totalement remaniée, d’une nouvelle planche de bord, et d’une évolution des équipements technologiques. En matière d’autonomie, pas sûr qu’elle évolue à la hausse. Mais le choix des batteries sera de toute manière axé sur une réduction du coût de production du modèle.

En Chine, la Dacia Spring est une cousine de la Dongfeng EX1 Nano Box. Cette dernière qui n’est pas vendue en Europe dispose justement d’un intérieur nettement plus moderne que la Spring vendue ici.

Il sera ensuite temps pour Dacia de revoir le prix d’accès de sa Spring, pour qu’elle puisse attirer une certaine clientèle malgré la perte du bonus écologique.

Pour l’heure, la date de lancement de cette nouvelle Dacia Spring n’est pas encore connue : les rumeurs parlent pour l’heure de septembre 2024, soit un timing proche de l’arrivée de la Renault 5 électrique.