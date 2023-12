BMW : toutes les nouveautés 2024

Après une année 2023 assez riche, l’année prochaine semble un peu plus creuse chez BMW, qui aura tout de même quelques lancements prévus. L’arrivée de la BMW Série 1 revisitée semble pour l’instant plutôt programmée pour 2025, même si une présentation fin 2024 n’est pas exclue.

La nouvelle génération des BMW X3 et iX3 se précise pour 2024 – illustration : Sugar Design

X3 : La nouvelle génération du BMW X3 sera incontestablement l’une des principales nouveautés de la marque bavaroise en 2024. Ce SUV familial sera entièrement refondu, avec un design en partie calqué sur les évolutions déjà vues sur les derniers modèles de la marque comme le X1 et la Série 5. Flancs épurés, arêtes marquées, projecteurs affinés, poignées de portes façon palettes : le design du X3 avait bien besoin de changements !

Cette nouvelle génération du X3 sera proposée en essence et en diesel, avec micro-hybridation, ainsi qu’en hybride rechargeable. Une déclinaison sportive M est également attendue. Le iX3 100 % électrique devra en revanche attendre 2025 pour arriver et profiter de la nouvelle plate-forme « Neue Klasse ».

La future BMW Série 5 Touring révélée à 99 %- illustration : Kolesa

Série 5 Touring et i5 Touring : programmée pour le printemps 2024, la déclinaison break de la nouvelle BMW Série 5 est dans les starting blocks. Elle pourra logiquement s’offrir une gamme similaire à la berline, avec des motorisations essence, diesel, hybrides rechargeables, et 100 % électriques pour l’i5 Touring. En essence, la 520i de 208 ch ne devrait pas être aussi vendue que la 520d de 197 ch. Les 530e et 550e hybrides rechargeables développeront respectivement 299 ch et 489 ch. En électrique, une i5 eDrive dispose de 340 ch, alors que l’offre culmine à 601 ch avec la i5 M60 xDrive. Mais la M5 Touring ira encore plus loin, comme nous allons le voir juste après.

BMW prépare une M5 Touring pour concurrencer l’Audi RS6 Avant

M5 : BMW prépare également dans sa gamme Série 5 une version ultra-sportive M5, qui sera proposée à la fois en berline et en Touring. Afin de se mesure au gratin de la catégorie, comme par exemple l’Audi A6 Avant, la nouvelle M5 ne fera pas les choses à moitié en motorisation. Elle pourrait tout simplement récupérer le contenu du récent SUV XM : à savoir un bloc V8 4,4 litres bi-turbo hybride rechargeable. Le niveau de puissance pourra ainsi s’établir entre 653 ch et 748 ch, qu’on trouve sur les XM et XM Red Label. ( lire notre essai du BMW XM )

BMW i4

i4 restylée : des prototypes de test ont déjà été surpris pour la BMW i4 restylée, qui sera accompagnée de la Série 4 Gran Coupé restylée. Il ne faut pas s’attendre à de profonds changements, mais plutôt à de petites évolutions esthétiques. Des évolutions techniques pourraient accompagner cette mise à jour, avec des autonomies revues à la hausse. A l’intérieur, le système d’info-divertissement sera aussi renouvelé.

