Cette version de BMW Série 5 est le sleeper de l’année 2023

Cette version de la BMW Série 5 est le sleeper de l’année 2023

Dans la gamme de la nouvelle BMW Série 5 thermique, une version apparait comme le sleeper idéal quand on regarde ses performances et son look. Sa puissance est proche des 500 ch, pour un look de sage berline.

Un sleeper comme on en fait…encore !

Toute récente, la nouvelle BMW Série 5 est proposée en essence, en diesel, en hybride rechargeable et même en 100 % électrique avec l’i5.

Le sleeper de la gamme est un thermique : il s’agit de la version hybride rechargeable 550e xDrive. Proposée en finition d’entrée de gamme sans même un pack M, elle affiche pas moins de 489 ch ! Et les performances qui vont bien, puisque le 0 à 100 km/h est réalisé en seulement 4,3 s.

Sans avoir l’air d’y toucher, cette grande berline peut donc mettre à l’amende un certain nombre de sportives…

Elle dispose sous le capot d’un 6 cylindres de 3.0 de cylindrée plutôt généreux, qui développe déjà une puissance de 313 ch. Ajoutez à cela un moteur électrique de 197 ch ( 145 kW ), et vous obtenez un niveau de puissance proche d’une M5 E60. Il faudra bien entendu que la batterie soit chargée pour qu’elle fasse totalement parler le chrono. Mais rien qu’avec le bloc 6, elle a déjà de quoi voir venir.

Extérieurement, avouez que si vous avez ce modèle dans votre rétroviseur, vous penserez plutôt qu’il s’agit d’une classique 520d. Ici en teinte Oxidgrau, sans pack M ni calandre noire, cette BMW 550e peut effectivement passer totalement inaperçue.

Si le modèle vous intéresse, sachez déjà que l’hybridation rechargeable lui permet d’échapper à tout malus : elle est en effet homologuée à moins de 30 g de rejets de Co2. Le prix est toutefois conséquent : 84800 euros pour cet exemplaire doté de la seule option peinture métallisée.

Dans le rétroviseur, cette Série 5 parait inoffensive

Un profil classique bientôt rejoint par une carrosserie Touring