Attelage pour camping-car : nos conseils pour ne pas vous tromper lors du choix

Vous comptez partir bientôt en vacances avec votre camping-car et vous avez décidé d’utiliser un attelage afin d’emporter avec vous votre vélo, votre moto ou encore une remorque ? C’est une bonne idée, encore faut-il que celui-ci corresponde à vos besoins et puisse être attelé sur votre modèle de camping-car ! Dans cet article, on vous donne quelques conseils pour choisir l’attelage le plus adapté.

Vérifiez la compatibilité de l’attelage avec votre camping-car

C’est une erreur assez fréquente : penser que les attelages sont tous universels et qu’ils peuvent s’adapter à l’ensemble des camping-cars. En réalité, la plupart sont spécifiques à certaines marques et même à certains modèles précis. De fait, un attelage adapté pour un camping-car Fiat Ducato ne le sera probablement pas pour un Mercedes-Benz Spinter. Même si les sites en ligne sérieux vous permettent d’y voir plus clair avec des catégories par marques, nous vous recommandons de vérifier certaines caractéristiques techniques :

Le type de châssis (AL-KO, Fiat Ducato…).

Le poids total autorisé en charge (PTAC).

La charge maximale remorquable.

La hauteur du point d’attache.

Si vous êtes perdu en voyant ces termes, vous pouvez consulter le site du constructeur de votre camping-car ou votre carte grise. Sachant que le montant de votre assurance auto pourrait évoluer après la mise en place de l’attelage. En cas de doute, rien ne vaut l’avis d’un professionnel !

Choisissez le type d’attelage adapté à votre usage

Si trouver un attelage qui soit compatible avec son modèle de camping-car est un premier pas important, encore faut-il qu’il fasse ce que vous attendez de lui ! Il faut savoir qu’il existe différents types d’attelages qui se distinguent notamment par leur forme, leur système de fixation ou encore leurs fonctionnalités. Voici les types les plus courants pour vous aider à y voir plus clair :

L’attelage fixe : c’est certainement celui qui est le plus simple et le plus économique. Composé d’une boule d’attelage fixée de manière permanente au châssis de votre camping-car, il suffit amplement pour tracter une remorque ou bien une caravane.

: c’est certainement celui qui est le plus simple et le plus économique. Composé d’une boule d’attelage fixée de manière permanente au châssis de votre camping-car, il suffit amplement pour tracter une remorque ou bien une caravane. L’attelage démontable : dans les faits, c’est celui qui est le plus répandu parmi les amateurs de camping-cars puisqu’il est très polyvalent. On le retire en effet facilement vu qu’il y a un système de clipsage ou de serrage pratique. C’est ce qu’il y a de mieux si vous souhaitez utiliser un porte-vélos.

: dans les faits, c’est celui qui est le plus répandu parmi les amateurs de camping-cars puisqu’il est très polyvalent. On le retire en effet facilement vu qu’il y a un système de clipsage ou de serrage pratique. C’est ce qu’il y a de mieux si vous souhaitez utiliser un porte-vélos. L’attelage escamotable : à la fois discret et pratique, il se replie en général sous le pare-chocs du camping-car grâce à un mécanisme pouvant être électrique ou manuel. Son gros avantage est qu’il est quasiment invisible lorsque vous ne l’utilisez pas, ce qui ajoute en confort.

Ayez une pensée pour les normes et règles de sécurité

Enfin, le dernier conseil que l’on peut vous donner, c’est de vérifier que vous êtes bien aux normes concernant l’utilisation de votre futur attelage. En effet, il existe quelques obligations légales et il faudra les consulter avant toute chose. D’autre part, nous avons mentionné la carte grise précédemment et celle-ci vous sera également utile ici pour vous assurer que vous pouvez installer un attelage. Pour cela, regardez le champ F3 et s’il y a un chiffre indiquant le poids total roulant autorisé, c’est que vous pouvez apposer une boule à votre camping-car.