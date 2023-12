Fiat 600e : le prix de la voiture toutes options

Fiat 600e La Prima

Le nouveau SUV électrique Fiat 600e est arrivé au catalogue en cette fin d’année, et devrait rapidement trouver son public. Nous allons voulu savoir quel était le prix de la version de Fiat 600e la mieux équipée, dotée de toutes les options. Et vous allez le voir, pour un petit SUV de 4,17 m de long, le 600e n’est pas donné pour autant !

Des prix qui peuvent rapidement dépasser les 40000 euros

Si en prix de base le 600e (RED) est facturé 35900 euros, la version La Prima nécessite un effort de 3000 euros supplémentaire. Ce qui fait donc grimper le prix à 38900 euros, avant déduction du bonus écologique. Le modèle fait partie des voitures éligibles au bonus écologique 2024, étant donné qu’elle est produite en Europe.

Une seule motorisation électrique est proposée, avec une puissance de 115 kW, soit 156 ch, et une autonomie donnée à 406 km. Si vous n’aimez pas la teinte Orange Sun of Italy, vous pouvez opter pour une autre teinte métallisée, qui vous sera facturée 850 euros. C’est plus cher que le cousin Peugeot e-2008, qui facture ses teintes entre 550 et 750 euros.

Ensuite le gros de l’équipement est heureusement fourni en série. Sièges avant chauffants, Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, Ouverture et démarrage sans clef, Hayon à ouverture électrique mains libres, lumière d’ambiance, Chargeur smartphone à induction, Régulateur de vitesse adaptatif, Caméra de recul 180°, Projecteurs full LED ‘Infinity’, Freinage autonome d’urgence avec détection piétons et cyclistes, Détecteur d’angles morts, Système Uconnect 10,25 » Nav, tout est en série.

Ce sont donc surtout des accessoires que Fiat propose dans son configurateur.

Après le kit anti-crevaison facturé 50 euros ( vraiment ? ), vous pouvez ajouter des éléments de personnalisation qui passent au blanc : logos, coques de rétroviseurs, et rétroviseur intérieur. Il reste encore à cocher les bouchons chromés avec logo Fiat, les câbles USB, le bac de coffre, les tapis de sol caoutchouc ou textile, le kit de produits d’entretien, la housse pour couvrir la voiture, les seuils de portes, mais aussi le coffre de toit, le porte-skis ou encore la grille de séparation pour transporter un animal dans le coffre.

Pour une 600e La Prima totalement accessoirisée, Fiat propose un tarif en ligne de 41618 euros. Ce qui pourrait donc faire 36618 euros après déduction du bonus écologique de 5000 euros. Bien évidemment personne ne devrait commander une telle configuration, car de nombreux accessoires ne devraient pas vous être utiles. Reste qu’à près de 40000 euros prix catalogue, cette version n’est quand même pas donnée. Les nouveaux modèles électriques qui arrivent l’année prochaine devraient faire bouger les lignes : le Renault Scenic E-TECH qui est de catégorie supérieure sera proposé à moins de 40000 euros. On espère donc que Fiat reverra ses tarifs : les prix bas de la marque ne sont plus du tout au rendez-vous ici !