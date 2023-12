Citroën présente le Spacetourer 2024

Dans la famille Citroën, je demande….le Spacetourer 2024 ! Voici déjà le troisième modèle de la gamme VP qui adopte le nouveau faciès Citroën, avec les nouveaux chevrons et la signature lumineuse composée de trois barres. Ces évolutions sont-elles les seules de ce van pour familles nombreuses et professionnels ?

Ce qui change sur le Citroën Spacetourer 2024

Extérieurement, c’est donc la face avant qui permettra d’identifier immédiatement un Citroën Spacetourer 2024. Le nouveau logo ovale prend place au centre de la calandre, qui est fermée sur ce modèle exclusivement proposé en électrique sur le marché européen. Ce logo est également apposé sur le centre de roue des jantes alliage, ou sur les enjoliveurs.

On retrouve les deux longueurs de carrosserie proposées, en 4,98 m et 5,33 m ( M et XL ). Les configurations proposées demeurent nombreuses : 5, 7 ou 8 places pour les particuliers, et jusqu’à 9 places pour les professionnels. Les sièges arrière sont déposables pour dégager la totalité de l’espace arrière, facilement accessible avec les portes latérales coulissantes, motorisées si besoin.

A l’intérieur, la planche de bord est redessinée, et propose un écran central tactile de 10″. Nouveau volant, porte-gobelets revus pour accueillir des smartphones : les détails ont été travaillés pour améliorer la vie à bord. L’instrumentation est numérique avec une dalle de 10″ également, sur toutes les versions. Mirroring Apple CarPlay / Android Auto sans fil et chargeur de smartphone par induction sont de la partie, comme la navigation connectée 3D et la reconnaissance vocale.

Un Spacetourer électrique et diesel en dehors de l’Europe

Il n’y aura donc qu’une seule proposition électrique en France, avec la motorisation de 100 kW, soit 136 ch. Avec une batterie de 75 kWh, l’autonomie est annoncée à 350 km : un gain de 20 km par rapport au modèle sortant. Une batterie plus petite de 50 kWh est également proposée, ce qui sera suffisant pour certaines utilisations de navettes avec des temps de charge réguliers avec une autonomie de 224 km.

Citroën annonce l’arrivée d’un nouveau système de freinage régénératif à trois niveaux, commandé par des palettes au volant. Comme sur de nombreux modèles électriques du groupe Stellantis, ce van est équipé en série d’un chargeur embarqué de 7,4 kW, et peut aussi recevoir en option un chargeur triphasé de 11 kW.

Sur un chargeur rapide 100 kW, la batterie peut être chargée de 0 à 80 % avec un temps compris entre 38 et 45 minutes.

Autre petite modification à la conduite : la direction électro hydraulique est remplacée par une direction électrique.

En dehors de l’Europe, les clients pourront commander un Spacetourer diesel, avec la motorisation BlueHDi de 180 ch couplé à une boite automatique EAT8.

La nouvelle signature lumineuse sur le Citroën Spacetourer

Le nouveau logo Citroën commence à se répandre sur plusieurs modèles de la gamme

La planche de bord du Spacetourer restylé

Copyright Marc and David @ Continental Productiuons