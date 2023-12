En France, la Citroën C4 fait-elle un bide ?

La Citroën C4 fait-elle un bide ? C’est la question que nous nous sommes posés en regardant les chiffres de ventes 2023, qui ne doivent pas vraiment donner le sourire aux équipes Citroën. Alors, qu’est-ce qui cloche avec cette C4 ?

Des ventes très éloignées de celles de la 308

Alors qu’elle partage un certain nombre de composants avec sa cousine, la Peugeot 308, la Citroën C4 est loin derrière au niveau des ventes. En France sur les 11 premiers mois de l’année, Citroën a immatriculé 12439 exemplaires. La compacte aux chevrons se classe en 35ème place des ventes, alors que la 308 est 7ème avec 41972 exemplaires. Peugeot arrive donc à vendre quatre 308, quand Citroën ne vend qu’une C4. Celle-ci se situe même derrière la Golf…

Qu’est-ce qui peut expliquer cette faible performance ?

Premier point : les ventes de compactes ont tendance à dégringoler. Les berlines compactes sont largement impactées par la progression des SUV, ce qui réduit la part de marché de ce segment. Si la 308 parvient encore à briller dans le top 10, c’est désormais une exception. Deuxième explication : les chiffres concernent ici seulement les versions thermiques. Et en l’occurence cette année, des C4 exclusivement essence ou diesel, sans hybridation. La motorisation Hybrid 136 n’est pas encore proposée sur ce modèle, également privé des motorisations hybrides rechargeables. La 308 est bien mieux dotée, puisqu’elle a des motorisations PHEV en 180 et 225 ch. Mais elle se démarque aussi de la C4 par sa carrosserie break.

Citroën proposait bien des breaks compacts à l’époque pas si lointaine des ZX et Xsara. Mais depuis la première C4, ce type de carrosserie n’a plus été proposé : une erreur, à n’en pas douter. Les familles ainsi que les professionnels ont souvent besoin d’un bel espace de chargement.

Le troisième point qui doit logiquement pénaliser les ventes de la C4 est son design, trop clivant. Que ce soit la face avant ou la partie arrière, les designers semblent être partis sur un style tarabiscoté, qui se cherche. Une face avant proche de la C5 X, sauf que cette dernière vise le marché chinois.

Il faut donc espérer qu’un facelift puisse améliorer les choses : logiquement la face avant sera retravaillée à la manière de la nouvelle ë-C3. Pas sûr que cela suffise…

Les ventes de la ë-C4 également en berne

Et les ventes de la version électrique ? Citroën a vendu 3412 ë-C4 100 % électriques cette année. Classée en 97ème place des meilleures ventes en France, la Citroën est là aussi derrière l’ID.3, et surtout loin, très loin derrière les MG4 et Megane E-TECH. Ces deux modèles se placent en 27ème et 28ème des ventes, avec 15934 et 15862 exemplaires. Il faut dire que la communication sur ces deux voitures est plus simple : elles sont exclusivement proposées en électrique, ce qui semble leur réussir.

En étant proposée à la fois en thermique et en électrique, la Citroën C4 ne parvient pas à s’imposer, ni d’un côté ni de l’autre. Elle devrait logiquement adopter l’hybridation cette année, en attendant un restyling. Une C4 hybride revisitée au niveau du style sera sans doute déjà plus intéressante, mais il faudra attendre.