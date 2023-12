Toyota : toutes les nouveautés 2024 à venir

Toyota C-HR 2024

En 2024, Toyota commercialisera une nouveauté hybride qui devrait logiquement devenir l’une des meilleures ventes de la marque en France. Ce nouveau modèle ne sera pas la seule nouveauté majeure de l’année, puisqu’un nouveau SUV électrique s’apprête à voir le jour. Voici ces deux nouveautés, appelées à devenir rapidement des best-sellers.

C-HR : la deuxième génération de ce SUV compact s’annonce très intéressante, avec de nombreuses évolutions. Son design totalement remanié évoque la nouvelle Prius ainsi que le SUV électrique bZ4X. Au risque de proposer un design un peu clivant, Toyota n’a pas hésité à se démarquer de la concurrence. Deux motorisations hybrides de 140 et 200 ch seront proposées dès le début d’année, rejointes ensuite par une motorisation hybride rechargeable de 220 ch. La gamme sera donc plus étendue que jamais, pour toucher un large public. En 2023, le C-HR se classe à la 33ème place des ventes en France. C’est la troisième Toyota la plus vendue, derrière les Yaris Cross et Yaris.

Quatre niveaux de finition sont proposés à la vente : Collection, GR Sport, Collection Première et GR Sport Première. Pour l’heure seules les réservations sont possibles, les carnets de commande seront ouverts dès le début de l’année.

Urban Concept : le concept car ci-dessus devrait être présenté en 2024. Il s’agit d’un modèle inédit dans la gamme, en l’occurence un SUV de catégorie B 100 % électrique. Là encore, il pourrait rapidement s’agir du modèle électrique le plus vendu de Toyota en France, mais aussi en Europe. Long de 4,30 m, ce SUV électrique sera proposé en deux mais aussi en quatre roues motrices. Sa commercialisation devrait toutefois plutôt intervenir en 2025, mais la version de série nous étant déjà présentée dans les mois à venir, il s’agit déjà d’une nouveauté majeure attendue chez Toyota. Dans l’immédiat aucune autre information technique n’a encore été partagée par la marque.