Conclusion essai Alpine A110 GT : notre avis sur cette sportive

CONCLUSION :

A sa sortie, l’Alpine A110 nouvelle génération nous avait déjà enchantés. Quelques années plus tard, ce modèle conserve son charme intact et y ajoute encore plus de sportivité avec la version GT. Agréable en toutes circonstances, cette Alpine A110 GT est sans aucun doute très désirable et fait tourner les têtes et lever les pouces…

Sa puissance de 300 ch conjuguée à un poids réduit fait ses merveilles sur route, avec des sensations réservées à des véhicules d’habitude bien plus puissants. Le tout en ménageant vos lombaires, puisqu’elle est moins raide qu’une A110 S. Dans la vraie vie, que ce soit pour un roadtrip ou pour aller à un rassemblement le dimanche matin, cette version GT sera donc très recommandable. Le surcoût avec la version standard se justifie aussi en équipement, avec une présentation soignée.

Alpine vient de revoir les tarifs de sa berlinette à la hausse, mais en 2024 celle-ci peut enterrer sa rivale Porsche étant donné qu’elle parvient à se contenter d’un malus écologique à moins de 3000 euros quand celui de sa rivale grimpe à 60000 euros ! Soit le prix d’une A110 standard. Le parti pris de proposer une berlinette légère va donc largement payer avec le durcissement du malus, l’A110 GT étant sans aucun doute le seul modèle aussi peu pénalisé fiscalement malgré des performances élevées. De quoi en faire une sportive incontournable sur le marché, tout en étant très certainement indémodable pour les années à venir…

Ce nous avons aimé :

Un design toujours aussi craquant

Performances au top

Dynamisme élevé

Confort de bon niveau pour les gentlemen drivers

Equipement complet

Présentation intérieure réussie

Montant de malus très raisonnable

Ce que nous avons moins aimé :

Espace de rangement comptés

Commodos Renault et écran à revoir

