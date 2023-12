MINI Countryman C : un 3 cylindres à 40000 euros

Le nouveau Mini Countryman voit sa gamme étoffée par une nouvelle version essence plus accessible. Jusqu’à présent le constructeur britannique avait mis l’accent sur les versions électriques E et SE ALL4, et avait également levé le voile sur la version John Cooper Works ALL4. Mais que nous réserve ce nouveau Mini Countryman C ?

170 ch sous le capot et de l’hybridation légère

La puissance du Countryman le moins cher reste très correcte, puisqu’elle s’établit à 170 ch ( 125 kW ) pour un couple moteur de 280 Nm. Les motoristes n’ont pas oublié l’hybridation légère 48V pour faire baisser la consommation et les émissions de CO2. Si la conso est comprise entre 6,1 et 6,5 L, les rejets se situent entre 138 et 146 g. Le Mini Countryman C écopera donc d’un malus écologique dont le montant pourra osciller entre 818 euros et 1629 euros en France.

Au niveau des performances, cette version s’en sort bien avec un temps de 8,3 secondes pour le 0 à 100 km/h, et 212 km/h en vitesse de pointe.

Il ne s’agit pas d’un moteur 4 cylindres, mais du 3 cylindres 1.5 turbocompressé bien connu de la gamme Mini. Il développe ici 115 kW, soit 156 ch à lui tout seul. L’hybridation fait grimper la puissance à 170 ch avec un moteur électrique de 14 kW.

Les prix du nouveau Mini Countryman C

Mini propose son Countryman essence à partir de 40.000 euros avec la finition Essential. La gamme comporte encore trois autres niveaux de finition : Classic, Favoured, et JCW. La finition Favoured est facturée 46280 euros avec ce moteur essence Mild Hybrid de 170 ch, alors que la finitin JCW est vendue 49000 euros. Curieusement, il suffit sur le configurateur Mini d’ajouter les palettes au volant pour passer de la finition Essential à la finition JCW ! Et pour ceux qui veulent un vrai Mini Countryman JCW fort de 300 ch, il faudra ajouter 8000 euros, l’engin étant proposé à 57000 euros. Mais le grammage étant compris entre 177 et 187 g, il faudra ajouter entre 17247 euros et 37857 euros ! Autant dire que les acheteurs de cette version auront tout intérêt à ne pas ajouter de surmonte pneumatique, entre autres…

MINI Countryman C

MINI Countryman C

MINI Countryman C

L’arrière du SUV anglais ne devrait pas dépayser la clientèle

La signature lumineuse à l’arrière

La calandre du Countryman essence