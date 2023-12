De nombreux best-sellers électriques désormais privés du bonus écologique

La Tesla Model 3 restylée

La liste officielle des voitures éligibles au bonus écologique 2024 est désormais connue, et comme on pouvait s’y attendre, de nombreux modèles sont donc évincés de ce dispositif. Rappelons que pour le gouvernement, il s’agit de réduire l’empreinte carbone française d’environ 800 000 tonnes CO2 par an. Désormais seuls les voitures produites en Europe sont donc favorisées par les aides de l’état, et les modèles produits en Chine vont donc perdre le bonus dès le 16 décembre. Voici la liste des best-sellers concernés.

Les best-sellers qui perdent le bonus écologique

Chez Tesla, le Model 3 a cartonné cet automne, avec des milliers de livraisons effectuées en novembre. Les acheteurs ont été attirés par la nouveauté mais ont également anticipé la perte du bonus : le Model 3 est effectivement produit dans la Gigafactory de Shangai, et non dans l’usine allemande de Berlin. Contrairement au Model Y, le Model 3 perd donc le bonus : les ventes devraient donc rapidement revenir en faveur du SUV. Cette berline américaine s’était classée 20ème des ventes en France sur les 11 premiers mois de l’année, une belle performance qui ne devrait pas être renouvelée en 2024…

Autre victime dans les meilleures ventes électriques : la Dacia Spring. Là encore ce modèle produit en Chine était plébiscité par les français, et se classait 15ème des ventes.

Passons à MG : malgré son nom de naissance anglais, la marque ne produit elle aussi qu’en Chine. La MG4 est donc elle aussi privée du bonus, elle se classe encore 27ème des ventes devant la Renault Megane E-TECH. Le MG ZS EV est lui aussi concerné, ce SUV également disponible en moteur essence est 74ème des ventes.

Cette refonte n’aura donc pas laissé de répit aux nouvelles arrivantes, telles que le Volvo EX30 et la Smart #1, mais aussi la nouvelle Mini électrique ! Volvo et Mini ont déjà prévu de mettre en place une production en Belgique et en Angleterre pour ces deux modèles, rien n’a encore été annoncé du côté de Smart.

La nouvelle Mini électrique n’aura pas droit au bonus avant d’être produite en Angleterre

D’autres victimes non produites en Chine sont également à déplorer : le Ford Mustang Mach-E produit au Mexique n’a pas pu non plus rentrer dans les points du score environnemental pour obtenir le bonus 2024.

Malgré tout certains des modèles cités devraient tout de même réaliser un score honorable l’année prochaine, du fait de leur prix qui reste compétitif, même sans bonus. Reste à savoir si les acheteurs sanctionneront le fait que ces modèles électriques soient finalement moins « propres » du fait de leur lieu de production et du transport qui va avec.