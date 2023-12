Mauvaise nouvelle pour Volkswagen et sa nouvelle ID.7

Volkswagen ID.7

La grande berline électrique de Volkswagen vise le marché chinois, plus porté sur les grandes berlines électriques que le marché européen. Mais le lancement de la nouvelle Volkswagen ID.7 n’a visiblement pas affolé les acheteurs. Des résultats plus que décevants, et qui pourraient être annonciateurs d’un début de fiasco.

Un lancement décevant sur le marché chinois

Lancée le 15 décembre sur le marché chinois, la nouvelle Volkswagen ID.7 est vendue à partir de 237,700 yuan soit 30.600 euros. Un prix qui peut sembler bien plus attractif que les 62650 euros du même modèle proposé chez nous !

Et malheureusement pour Volkswagen, malgré ce tarif attractif, l’allemande n’a pas du tout attiré les acheteurs. Seulement 300 réservations auraient ainsi été faites en 72H, selon le rapport de CarFans.

A comparer aux chiffres de réservations de la nouvelle BYD Song L : elle a reçu pas moins de 8000 commandes en 72 heures. Présenté comme un SUV fastback, ce nouveau modèle semble taillé pour rencontrer son public, qui plébiscite notamment son autonomie de 662 km, son architecture 800 V et son intégration des applications comme Tik Tok.

Les concurrentes en Chine sont nombreuses pour l’ID.7 : Zeekr 007, BYD Seal, BYD Han, Leapmotor C01, Tesla Model 3, Xiaomi SU7…

Comme pour l’ID.3 qui a du voir son prix bradé, il est probable que Volkswagen doive se résoudre à revoir les prix de l’ID.7 à la baisse pour se faire une place sur le segment des grandes berlines électriques.

Quelle place pour l’ID.7 en France et en Europe ?

En France et même en Europe, les grandes berlines électriques ( mais aussi thermiques ) ne sont pas particulièrement demandées. Avec près de 5 m de long, l’ID.7 est dans un segment où naviguent la BMW i5 et la Mercedes EQE.

A 62650 euros, l’ID.7 développe une puissance de 286 ch, et affiche une autonomie de 620 km. Elle mise sur le confort, et les équipements embarqués. En revanche on peut facilement déceler que son style voulu fédérateur pour les chinois n’est pas particulièrement séduisant pour les acheteurs européens. Il est probable que les ventes ne décollent pas particulièrement dans les mois à venir. Volkswagen a déjà proposé des remises commerciales conséquentes, et une baisse de prix avec une motorisation moins puissante et une plus petite batterie pourraient aussi aider.

Le contexte devient de plus en plus compliqué pour Volkswagen, à la peine sur le marché des voitures électriques malgré une gamme importante déjà lancée.