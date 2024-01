Voici à quoi ressemble la nouvelle Volkswagen Passat break à 42990 €

Récemment arrivée au catalogue, la nouvelle Volkswagen Passat break de base est affichée au prix de 42990 euros. A ce tarif déjà conséquent que vaut la nouvelle génération de ce break familial ?

Une Passat break correctement équipée et basique à la fois

Le premier prix de la gamme correspond à une Passat break 1.5 eTSI 8 CV 150 CH DSG7, finition « Passat ». Extérieurement, rien de bien fou avec des jantes alliage grises 16″ Bari, des barres de toit noires, des baguettes enjoliveuses en noir et pas en métal brillant, des pare-chocs standard, pas de phares antibrouillards …mais tout de même des feux arrière à LED.

A l’intérieur, la climatisation automatique est monozone, il faut passer sur la finition Life Plus pour avoir la climatisation trois zones avec les sorties de clim à l’arrière. Cette Passat se dispense également de l’éclairage d’ambiance, et dispose à l’avant de sièges normaux et non pas confort, avec sellerie tissu.

L’équipement de série comprend tout de même la caméra de recul « Rear View », la caméra pour systèmes d’assistance au conducteur, la détection de somnolence et l’attention du conducteur, le frein de stationnement électronique y compris fonction Auto-Hold, le régulateur automatique de distance Adaptive Cruise Control, le système de démarrage sans clé « Keyless Go », le Digital Cockpit Pro, le Système d’info-divertissement avec écran de 12,9 pouces…

Alors non, la nouvelle Volkswagen Passat SW n’est pas non plus totalement dépouillée. Mais sa présentation manque clairement de standing pour un prix catalogue de près de 43000 euros.

Pour passer à la version au-dessus, il faut choisir la version Life Plus. Mais le prix grimpe alors à 47290 euros, ce qui devient vraiment cher au vu de la motorisation de 150 ch essence présente sous le capot. Le 2.0 TDI 150 DSG est également proposé, à 50490 euros !

Très clairement, Volkswagen ne fait donc pas de cadeaux sur son nouveau modèle. Celui-ci devrait surtout intéresser les flottes d’entreprise. Ce sont les seules qui feront en effet l’impasse sur le look à de tels tarifs.