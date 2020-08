Essai Stop Rongeurs GS27

Stop Rongeur GS27

Alors que la voiture était jusque-là en parfait état de fonctionnement, dès le tour de clé un voyant indique un problème. Malheureusement, les traces laissées dans le moteur et un œil averti confirment le diagnostic : les dents d’un petit mammifère sont à l’origine de la panne.

Et les plus malchanceux ne pourront même pas démarrer ! Souris, rats mais aussi fouines et martres seraient donc adeptes du grignotage de pièces automobiles !

Et lorsque les intrus décident de réitérer leur offensive, mieux vaut passer à l’attaque. Comment ? Notre équipe rédactionnelle a décidé de traiter le problème à l’aide du répulsif STOP Rongeurs GS27.

En l’occurrence, sur notre Peugeot 207, nous avons pu apercevoir le coupable des faits sur la vidéo surveillance. En outre, il s’agit d’une fouine qui sévit une fois la nuit tombée.

Dégats causées par une fouine

Si d’aspect la fouine est un petit animal à l’apparence fort sympathique, il convient de rappeler que l’animal dort huit mois durant pour reprendre toutes ses activités d’accouplement entre mars et avril. Un mois de gestation suffit aux mères pour mettre bas jusqu’à cinq petits. Et si rien n’est fait pour se débarrasser des fouines en sachant qu’entre 15 et 27 mois les adultes atteignent leur maturité sexuelle, la famille fouine peut très vite s’agrandir. Ensuite, c’est une question de calcul.

Les données sont claires avec des fouines adultes dont la durée de vie atteint approximativement 12 ans, tout doit être fait pour éloigner toutes ces espèces de martres. Les fouines sont des solitaires malgré ces impératifs de reproduction pour l’espèce. Lorsque les fouines colonisent leur territoire, elles y mettent les moyens. Leur espace vitale peut s’étendre de 12 à 210 hectares, la variabilité dépendant du sexe de la fouine, de l’époque de l’année, du lieu de vie et des réserves de nourriture.

La fouine est un petit mammifère qui s’infiltre partout : dans les jardins, mais également dans les maisons, dans les combles et les greniers mais également dans les compartiments moteur comme en témoigne les différentes photos de notre véhicule.

Il n’est pas simple de se débarrasser des fouines. Noctambule, les fouines sont assez imprévisibles car elles jouent de l’ampleur de leur zone de prédilection. Les fouines ont un mode alimentaire assez varié où les mets végétaux seront bien représentés. Opportuniste, elle mange tout ce qui lui passe sous la dent en fonction des saisons. Carnivore, la fouine sait varier son alimentation de base. Éloigner les fouines cela revient à dire protéger les circuits électriques, les isolants, le caoutchouc ou tous autres matériaux présents dans nos véhicules. Car les fouines rongent tout ce qui passe sur leur chemin, pour preuve l’isolant phonique sous le capot moteur de notre véhicule.

Comment repousser les fouines ?

Vous vous demandez comment repousser une fouine ? Il suffit d’utiliser le répulsif STOP Rongeurs de GS27.

Stop Rongeurs GS27

Sous forme de pulvérisateur de 500 ml, le produit s’applique très facilement sur les éléments à protéger. L’odeur est insupportable pour l’animal et suffit pour s’en débarrasser.



L’application du produit :

Stop Rongeurs GS27

L’application du produit est on ne peut simple, sous forme de pulvérisateur, STOP Rongeurs s’applique par simple pulvérisation sur les surfaces à traiter.

Stop Rongeurs GS27

A l’utilisation, nous avons trouvé la vaporisation du traitement très efficace, avec une pression suffisante pour traiter les différentes zones, même les plus difficiles d’accès.

Stop Rongeurs GS27

Stop Rongeurs GS27

Nous avons également pulvérisé du produit au niveau des passages de roues du véhicule, où la fouine est susceptible d’accéder.

Stop Rongeurs GS27

A titre de prévention, nous avons également appliqué le produit Stop Rongeur GS27 sur un second véhicule, pour l’instant épargné par le petit rongeur. Cependant, mieux vaut prévenir que guérir aussi, nous avons pris le soin de traiter le compartiment moteur du véhicule d’autant que le produit ne laisse aucune trace après application, un bon point.

Stop Rongeurs GS27



A noter, que le parfum du produit n’est aucunement incommodant pour l’utilisateur, bien au contraire.

Spécifications :

Produit spécialement conçu pour les véhicules

Effet immédiat

Sans traces

Jusqu’à 4 mois de traitement à raison d’une application par semaine

Repousse instantanément tous les types de rongeurs (rats, écureuils, souris, fouines, etc.)

Evite le grignotage des pièces moteur en plastique et en caoutchouc

S’applique facilement sur le moteur et les passages de roues

Ne blanchit pas les caoutchoucs

N’abîme pas les surfaces traitées

Stop Rongeurs GS27

Notre avis :

Simple d’utilisation et surtout efficace, à condition de renouveler l’opération très régulièrement, le produit STOP Rongeur GS27 nous a donné entière satisfaction.

Après application du produit, nous n’avons pas relevé de nouvelles détériorations sur nos véhicules au cours des semaines qui ont suivi le traitement.

Maintenant que vous savez comment dire adieu à ces petits rongeurs, n’hésitez pas à utiliser le répulsif Stop Rongeur afin d’écarter tous les nuisibles de votre véhicule.

Référence : TE110261 (500 ml / GS27 Technics).

Site du fabricant : www.gs27.com