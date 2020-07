Audi Q4 Sportback e-tron concept

Ces dernières années, les concept cars de SUV ne manquent pas, et notamment chez Audi. Nous savions qu’une déclinaison coupé du Q4 est en préparation, et en voici un avant-goût avec ce Q4 Sportback e-tron Concept. En attendant la version de série prévue pour 2021, nous voici face à un SUV coupé très dynamique. Esthétiquement, la très imposante calandre octogonale est encerclée par de petits blocs optiques et de très généreuses prises d’air en partie basse. Malgré le fait que ce soit un concept car, le Q4 Sportback n’emprunte pas les caméras rétroviseurs à l’Audi e-tron et se contente de rétroviseurs avec de simples mirroirs. Le profil est épuré, avec des poignées de portes oubliées des designers. Pour finir avec le style, la poupe est très massive, dans l’esprit des amateurs de gros SUV coupés comme le BMW X6. A l’intérieur, la planche de bord est bien évidemment identique à celle du futur Q4.

Basé sur la plateforme électrique MEB, le Q4 e-tron concept mesure 4,60 m de long, pour 1,90 m de large et 1,60 m de haut. Il dispose de deux moteurs électriques et donc de la transmission intégrale e-Quattro. Le moteur arrière est le plus puissant des deux avec 150 kW, le double du moteur avant qui développe 75 kW. Cela nous donne une puissance cumulée de 306 ch.

D’une capacité de 82 kWh, la batterie autorise une autonomie de 450 km en cycle WLTP. Sur une borne de 125 kW, la batterie peut récupérer 80 % de charge en seulement 30 minutes.

Arrivée prévue en 2021 pour cette deuxième carrosserie du Q4 e-tron, qui permettra à la clientèle Audi d’accéder à des SUV électriques plus abordables que les e-tron et e-tron Sportback.

