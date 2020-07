Fiat Panda hybride : petite hybridation, grosse remise

Fiat Panda hybride

La petite Fiat Panda passe à son tour à l’hybridation légère après la City Cross. Alors qu’elle fête cette année ses 40 ans, la Fiat Panda est proposée en hybride pour la toute première fois. Elle s’offre les services du nouveau moteur essence 3 cylindres de 70 ch, ainsi qu’un système électrique BSG de 3,6 kW (Sart Belt Generator) et à une batterie au lithium de 11 Ah. Ce système va récupérer l’énergie au freinage et en décélération, pour s’en servir ensuite pour redémarrer le moteur essence en mode Stop & Start, mais aussi pour aider le moteur thermique lors des phases d’accélération. Conforme aux normes Euro 6D, cette nouvelle motorisation permet de réduire le niveau des émissions de CO2 de 20 % par rapport au traditionnel 4 cylindres 1.2 Fire de 69 ch.

Autre point positif : la Panda hybride s’offre même au passage une boîte mécanique à 6 rapports.

Une offre canon pour la Fiat Panda Hybride

En juillet 2020, Fiat propose une offre intéressante avec un prix canon de seulement 7490 euros pour la Panda hybride. Il s’agit d’une offre de prix après déduction des remise, bonus EcoFiat et Prime à la conversion. Le prix catalogue sans les déductions est de 12990 euros pour la finition Easy.

De série l’équipement de la Panda hybride Easy comprend la climatisation, les rétroviseurs et poignées de porte couleur carrosserie, l’Autoradio DAB avec port USB et 2 haut-parleurs, 4 airbags, le Start & Stop, les vitres avant électriques et le verrouillage centralisé.

Fiat met également le paquet sur la garantie, avec pas moins de 10 ans ! Qui dit mieux ?