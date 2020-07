Toyota Corolla Cross : bientôt chez nous ?

Toyota Corolla Cross

Lancée au Japon en 1966, la Toyota Corolla est connue dans le monde entier. L’Europe aura néanmoins connu de nombreuses années sans Corolla, puisque les deux précédentes compactes étaient baptisées Auris ( de 2006 à 2019 ). Le retour en force de la Corolla s’accompagnera bientôt d’une nouvelle carrosserie, sous la forme de l’incontournable SUV compact. Présentée en Thaïlande, la Corolla Cross mesure 4,46 m de long, par 1,82 m de large et 1,62 m de haut. C’est donc une petite quinzaine de centimètres de moins en longueur que son grand frère, le RAV4 PHEV. Les flancs sont musclés avec des plis de caisse marqués, et des passages de roues bien délimités par des élargisseurs d’ailes noir mat assez anguleux. A l’avant les grands blocs optiques avec une touche de bleu à l’intérieur empiètent sur la bordure de la calandre. La planche de bord est dans l’air du temps avec un grand écran tactile et un design assez épuré.

Basée sur la plateforme TNGA, la Corolla Cross sera proposée selon les marchés avec un moteur essence 1.8 de 140 ch, ou en hybride classique avec moteur essence 1.8 de 98 ch complété par un moteur électrique de 72 ch, pour une puissance cumulée contenue à 122 ch. Dans les deux cas, cette Corolla Cross est une traction avant. Cela laisse donc de la latitude au RAV4, qui se réserve l’hybridation rechargeable mais également la transmission intégrale.

Avec son volume de coffre de 487 litres, la Toyota Corolla Cross s’intercale parfaitement entre les CH-R et RAV4. Mais le lancement en Thaïlande dans un premier temps n’annonce aucune date pour une arrivée en Europe. Celle-ci nous semble toutefois largement probable, au vu de la demande sur ce type de véhicules.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross