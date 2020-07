Les nouvelles BMW M3 et M4 en approche !

La future BMW M3 en test

Deux sportives de renom arrivent bientôt sur le marché : les toutes nouvelles BMW M3 et M4 Coupé. Deux niveaux de puissance seront disponibles, à l’instar des M5 et M5 Compétition. Comme sur les modèles sortants, c’est un 6 cylindres en ligne qui officie avec un niveau de puissance en niveau standard de 480 ch avec une boîte manuelle à 6 rapports. Les M3 et M4 Compétition disposeront elles d’une puissance portée à 510 ch, et d’une boîte de vitesses 8 rapports avec Drivelogic. Cette motorisation sera également utilisée en compétition par la nouvelle BMW M4 GT3 à partir de la saison 2022.

Autre point intéressant : la disponibilité de la propulsion arrière ou de la transmission intégrale xDrive. Dans tous les cas, suspension adaptative et différentiel à glissement limité seront de la partie. Les version Compétition devraient pouvoir disposer des freins carbone-céramique.

Le niveau de performances est donc annoncé en nette hausse, mais les chiffres ne sont pas encore évoqués. La mise au point passe par de célèbres circuits comme la Nordschleife du Nürburgring, le Sachsenring, et les centres d’essai BMW à Miramas ainsi qu’à Arjeplog en Suède.

BMW devrait présenter officiellement les nouvelles M3 et M4 Coupé au mois de septembre.

La future BMW M4 Coupé en test

La future BMW M4 Coupé en test

La future BMW M3 en test

La future BMW M3 en test

La future BMW M3 en test

La future BMW M4 Coupé en test

La future BMW M4 Coupé en test