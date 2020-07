Audi Q5 2020 : nouveau visage

Audi Q5 2020

Dans la série des restylings, je demande l’Audi Q5 ! Cette deuxième génération apparue en 2017 va bénéficier d’une mise à jour esthétique et technologique. La face avant du Q5 restylé évolue avec une calandre presque octogonale et non plus hexagonale. Les blocs optiques ne touchent plus la calandre directement, et adoptent une forme qui rappelle celle de l’A4 restylée. Le bouclier est également redessiné, avec des prises d’air plus hautes. Parmi les autres changements, de nouvelles teintes comme ce vert métallisé, mais également des feux arrière avec technologie OLED. Enfin avec 4,68 m de long, le Q5 est plus long de 19 mm, en raison de ses boucliers redessinés. De base, les phares fonctionnent entièrement à led. En option les clients pourront opter pour les fameux projecteurs Matrix LED.

Les clients auront le choix entre trois niveaux de finition : Base, Design Selection et S-Line. ( version photographiée ). Mais une version de lancement est également prévue avec le Q5 Edition One.

Dans l’habitacle, le système de navigation abandonne la grosse molette MMI placée d’ordinaire devant le levier de vitesses. Tout sera désormais piloté par l’écran qui devient simplement tactile.

Des moteurs reconduits pour le Q5 2020

L’Audi Q5 restylé sera commercialisé à son lancement avec le 2.0 TDI poussé à 204 ch avec une micro-hybridation. Cette version a un nom assez long : Q5 40 TDI 204 ch quattro S tronic 7 Mild Hybrid.

Le 2.0 TDI sera également disponible au catalogue du Q5 avec de plus faibles niveaux de puissance. Un plus généreux V6 TDI devrait représenter le sommet se la gamme, complété par des quatre cylindres 2.0 TFSI. Mais les versions les plus prisées pourraient bien être les variantes hybrides rechargeables PHEV TFSI e, reconduites. La grosse nouveauté pour 2021 sera l’arrivée d’une carrosserie coupé, le Q5 Sportback, conçu pour affronter le Mercedes GLC Coupé.

Les prix de l’Audi Q5 restylé débutent à 55100 euros.

Static photo Color: District green

Static photo Color: District green

Detail

Audi Q5 2020

Audi Q5 2020

Audi Q5 2020

Audi Q5 2020