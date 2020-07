Suzuki Across : nouveau SUV familial

Suzuki Across

Surprise chez Suzuki avec l’arrivée d’un tout nouveau SUV : le Across. Issu de la coopération avec Toyota, ce SUV familial est la version siglée Suzuki du dernier RAV4 ! Chez Suzuki, ce nouveau vient donc compléter la gamme par le haut avec un modèle plus imposant et plus habitable que les Vitara et S-Cross. Son design bénéficie d’une face avant qui lui est spécifique, avec une calandre hexagonale plus grande que celle de son cousin, et des blocs optiques inédits. L’ensemble peut même paraître moins torturé et plus séduisant que le RAV4 d’origine. Que ce soit à l’arrière ou à l’intérieur, seul le logo Suzuki va différencier ce nouvel Across.

Parfaitement dans l’air du temps, le Suzuki Across est proposé exclusivement avec une version hybride rechargeable. Celle-ci reprend donc les caractéristiques du RAV4 hybride, qui bénéficie pour sa deuxième génération de toute l’expérience accumulée par la marque japonaise avec ses Prius.

Sous le capot de l’Across, on retrouve donc le quatre cylindres 2.5 essence de 177 ch ( baptisé A25A-FXS Dynamic Force ) combiné à un moteur électrique de 134 kW et 270 Nm. Une batterie lithium-ion de 18,1 kWh assure une autonomie intéressante d’une soixantaine de kilomètres en zéro émission. En cycle WLTP, les émissions de CO2 seront contenus à seulement 22 g.

Autre point positif : la transmission intégrale E-Four est de la partie, avec un moteur de 40 kW placé au niveau de l’essieu arrière.

Suzuki débutera la commercialisation de son nouvel Across à l’automne prochain. Et l’Across n’est pas le seul modèle d’origine Toyota à débarquer chez Suzuki : la variante break de la Corolla hybride devrait suivre !

Coffre du Suzuki Across