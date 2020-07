Volkswagen Tiguan restylé : nouveaux moteurs

Volkswagen Tiguan restylé

C’est l’heure du restyling pour le Volkswagen Tiguan ! Ce best-seller est particulièrement apprécié, avec pas moins de 911.000 exemplaires vendus en 2019. Depuis le lancement de la première génération, ce sont ainsi 6 millions de Volkswagen Tiguan qui ont pris la route.

Lancé en 2016, le Tiguan II bénéficie d’une nouvelle face avant avec une grille de calandre élargie dans l’esprit des Touareg et Atlas. Les blocs optiques mordent sur les ailes, à la manière de la Golf 8. On remarque également la présence de boucliers redessinés, et d’une nouvelle signature lumineuse. A l’arrière, les lettres TIGUAN sont désormais placées au centre du hayon, juste sous le logo Volkswagen. A noter que les photos nous montrent une version équipée du pack carrosserie R Line, particulièrement plébiscité par la clientèle.

Un Tiguan eHybrid rechargeable

Volkswagen lance une motorisation qui devrait convertir dans les flottes mais aussi auprès des particuliers avec un Tiguan eHybrid. Si l’appellation GTE est esquivée, le système est bien commun avec la Golf GTE. Il s’agit d’un 4 cylindres 1.4 TSI de 150 ch associé à un moteur électrique de 116 kW, pour une puissance cumulée de 245 ch. Voilà qui le place en retrait de son rival, le Peugeot 3008 GT Hybrid4. L’autonomie est annoncée à 50 km, avec une batterie qui devrait être d’une capacité de 13 kWh. Si la vitesse de pointe est bridée à 130 km/h, les performances globales devraient être tout à fait intéressantes. Le prix en revanche n’est pas encore communiqué, avec une commercialisation qui débutera en fin d’année.

Le premier Volkswagen Tiguan R

Pour ceux qui n’ont pas peur de consommer un peu plus que la moyenne, et qui ne sont pas effrayés par les malus écologiques, Volkswagen a mis au point le Tiguan R. Cette version sportive s’offre les services du 2.0 TSI ( nom de code EA888 evo4 ) avec un niveau de puissance de 320 ch. La boîte DSG à 7 rapports est imposée, tout comme la transmission intégrale 4MOTION qui propose pour la première fois une répartition individuelle du couple sur chaque roue. Ce Tiguan sportif est une première dans la gamme, et devrait assurer une belle efficacité. De quoi sans doute séduire les amateurs de Golf R qui ont besoin entre temps de plus de volume habitable.

Cette version restylée du Tiguan ne manque donc pas d’intérêt avec ces nouvelles motorisations inédites. La Tiguan III ne devrait pas voir le jour avant 2022.

Planche de bord du Volkswagen Tiguan restylé 2020