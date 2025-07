Nissan Qashqai e-POWER 2025 : la motorisation hybride évolue

Nissan Qashqai e-POWER 2025

Longtemps une star du marché européen, le Nissan Qashqai a ensuite souffert de l’arrivée d’une concurrence de plus en plus acharnée. Et pour revenir au top niveau, le constructeur japonais a fait le choix d’une motorisation hybride maison « e-POWER ». Celle-ci s’offre pour 2025 une série d’améliorations techniques, qui le placent parmi les hybrides les plus efficaces du marché. Toujours fidèle à son principe de fonctionnement atypique, ce SUV compact mise sur une conduite électrique… sans recharge. Et cette fois, il ajoute à son arsenal une meilleure sobriété, une autonomie revue à la hausse et un agrément de conduite affiné.

Une hybride pas comme les autres

Pas besoin de câble ni de borne avec le système e-POWER. Sous le capot le moteur essence, un trois-cylindres 1.5 turbocompressé, sert de générateur. L’énergie va ensuite alimenter un moteur électrique qui entraîne directement les roues avant. Il s’agit donc d’une forme d’hybridation différente de celle que proposent Toyota, ou Renault.

Nissan a développé sa propre technologie, qui s’en sort plutôt bien au niveau de la réduction des émissions et de la consommation, comme nous allons le voir.

Nissan Qashqai e-POWER 2025

Des chiffres qui parlent

Côté consommation, Nissan annonce une moyenne qui tombe à 4,5 l/100 km, soit une baisse de 16 % par rapport à la génération précédente. Les émissions de CO₂ tombent à 102 g/km : de quoi éviter tout malus écologique sur ce SUV compact. À l’usage, ces gains se traduisent par une autonomie de 1 200 km avec un plein. Pas besoin de chercher une borne tous les deux jours : ce Qashqai peut rivaliser avec un diesel sur longue distance.

Autre amélioration notable : la puissance passe de 190 à 205 ch, et le système est plus silencieux de 5,6 décibels en accélération. Le moteur thermique a été retravaillé en profondeur avec un nouveau système de combustion (STARC), un turbo plus grand et une gestion moteur revue. Résultat : régime moteur plus bas sur autoroute, bruit réduit, confort accru.

Pensé pour l’Europe

L’ensemble du système e-POWER a été repensé pour répondre aux attentes du marché européen. Le nouveau groupe motopropulseur est plus compact, plus léger, et mieux isolé. L’entretien est également allégé, avec des intervalles portés à 20 000 km, ce qui reste raisonnable.

Fabriqué au Royaume-Uni, dans l’usine de Sunderland, le Qashqai e-POWER 2025 arrivera en concessions à la rentrée. Il rejoindra la nouvelle génération de la Nissan Leaf sur les lignes de production, et sera bientôt suivi du futur Juke.

